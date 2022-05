Camping au Québec : répertoire des plus beaux endroits où camper

Que ce soit pour des vacances en famille ou une aventure en solo, que ce soit aux abords d'un lac ou au beau milieu de la nature, que ce soit sous une tente ou dans un campeur, le camping au Québec est une tradition qui n'est pas prête de s'essouffler. Sans aucun doute, vous trouverez, parmi cette liste des plus beaux campings au Québec, un endroit qui puisse répondre à vos besoins d'évasion.

Le territoire québécois est vaste : en voiture, il faut traverser lacs, montagnes et villages pour se rendre à destination. Parmi les destinations prisées des Québécois, il y a celles de Charlevoix, de Gaspésie, de Rimouski et de l'Estrie, qui offrent autant de dépaysement que de quiétude.

Où camper à Charlevoix?

La réputation de Charlevoix n'est plus à faire. Lovées entre le calme du Saint-Laurent et l'immensité des montagnes, les régions de La Malbaie, de Baie St-Paul et de la Petite-Rivière-Saint-François regorgent d'endroits pour camper en famille ou en amoureux. Il n'est pas surprenant qu'on y trouve les terrains de camping les plus magnifiques de la province bleue.

Où camper en Gaspésie?

La Gaspésie a quelque chose d'insaisissable! Impossible de décrire avec justesse la grandeur de cette région, qui dispose de conditions parfaites pour s'adonner au camping. Tout au bout de la route 132, plusieurs campeurs choisissent de s'arrêter aux abords de la rivière Bonaventure, à la pointe de Percé ou près de la plage du parc national Forillon.

Où camper à Rimouski?

Le charme de Rimouski lui vient certainement de sa douce quiétude. Adorée des campeurs, cette région possède de nombreux terrains de camping situés sur le bord de l'eau. Pour admirer le lever du soleil avant tout le monde, observer des mammifères marins ou marcher de longues heures sur la grève, Rimouski est l'endroit où aller pour s'adonner au camping au Québec.

Où camper en Estrie?

De Sutton, en passant par Magog et Mégantic, les Cantons-de-l'Est ont plus à offrir que n'importe qui! Les amateurs de plein air s'y retrouvent, été comme hiver, pour s'adonner à leur sport favori ou pour camper en nature. Grâce à ses innombrables activités extérieures, l'Estrie est le lieu de camping de prédilection pour ceux qui aiment bouger en nature.

Où camper en hiver?

Au Québec, heureusement, le camping se pratique douze mois par année. Bien que la saison estivale soit la plus achalandée, plusieurs sites de camping sont ouverts durant la saison automnale et la saison hivernale.

Pour profiter pleinement de cette expérience, il suffit de savoir où aller et surtout, quel équipement apporter pour le camping d'hiver. Il est aussi possible de faire la location d'un campeur pour profiter des quatre saisons en Vanlife!