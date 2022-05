TENDANCES - Deux années de pandémie, trois confinements, deux couvre-feux, des fermetures à répétition et j’en passe. Petit à petit, on attend un semblant de normalité, mais de quoi aura l’air notre « nouvelle vie normale »? Dans quelques instants, on parle des choses qui risquent de changer... ou qui seront différentes. Et parfois pour le mieux!