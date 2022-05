3 villes à visiter une fois dans sa vie!

Le temps doux, les bourgeons et les terrasses seront (très) bientôt de retour. C’est le moment de planifier une escapade urbaine sous le signe du printemps! Voici quelques idées pour un séjour en amoureux ou entre amis.

Adresses cool et cerisiers en fleurs à Toronto

Le beau temps se pointe toujours un peu plus tôt, à Toronto! Pour en profiter, on commence par se promener: on profite des boutiques et cafés du Kensington Market (sans manquer le Fika Cafe ); on marche entre les gratte-ciel du centre-ville (en s’arrêtant chez Shook pour un délicieux lunch végé); on explore les galeries et boutiques indépendantes de la rue Queen West.

Le soleil brille? On flâne sous les cerisiers en fleurs du High Park (généralement à leur apogée fin avril, début mai) ou sur les belles plages des îles de Toronto (accessibles uniquement par traversier). On poursuit avec une partie de baseball des Blue Jay ou une visite du Museum of Contemporary Art Toronto .

Le soir venu, on pose ses valises au Drake Hotel. Célèbre pour sa terrasse sur le toit, son restaurant et son bar Underground, cet hôtel iconique de Toronto vient d’inaugurer 32 nouvelles chambres dignes de «Mad Men» et un petit «lobby bar» parfait pour siroter un cocktail.

The Drake Hotel

Tulipes et classiques à Ottawa

Chaque printemps, pas moins de 300 000 tulipes colorent les rues et parcs d’Ottawa dans le cadre du Festival canadien des tulipes. Il se déroule cette année du 13 au 23 mai et c’est un bon moment pour visiter la capitale canadienne. Mais évidemment, il n’y a pas que les fleurs.

Parmi les autres classiques, il y a le Parlement, le canal Rideau et le célèbre marché By, avec ses commerces et restos comme le nouveau Starling ou le classique Zack’s Diner. Il y a aussi la rue Wellington West, à l’ouest du centre-ville, où l’on va pour découvrir galeries, restos, pubs, friperies et boutiques originales.

Un voyage à Ottawa n’était pas complet sans une escale en Outaouais (!), on prévoit aussi une visite du Musée canadien de l’histoire de Gatineau et une journée de détente au spa-nature Nordik de Chelsea, qui abrite un lounge panoramique et un «beer garden».

Côté hébergement, Le Germain Ottawa est à considérer pour des nuits ultra confortables au cœur de la capitale.

Incontournables et délices à Chicago

Envie de combiner classiques et découvertes printanières à Chicago? On commence par une halte Millenium Park, où se trouve la fameuse sculpture Cloud Gate (surnommée «The Bean»), et on visite le renommé Art Institute of Chicago. Puis, on fait une croisière sur la rivière Chicago pour découvrir l’architecture de la ville (avec la Chicago Architecture Foundation au coucher du soleil, par exemple).

Ensuite? On déambule entre les bars, cafés et attractions de la fameuse Chicago Riverwalk ou alors on découvre la Bloomingdale Trail, dans le nord-ouest de la ville, une promenade rappelant le High Line Park de New York.

Il faut aussi manger! Chicago compte 23 restaurants étoilés (BOKA, Ever, Alinea, etc.) et est connu pour «deep dish pizza» (à essayer au Pequod's Pizza).

Pour prendre un verre, on a l’embarras du choix en termes de microbrasseries (il y en a plus de 160!), mais aussi de terrasses sur les toits (Cindy’s, Raised, etc.). Et c’est la même chose pour les hébergements. Pour une nuit luxueuse dans un cadre historique, on pense à l’hôtel-boutique Chicago Athletic Association Hotel, aux abords du Millenium Park.