Du blanc, du orange et du rouge pour vous!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Du Portugal à la Montérégie, en passant par la Toscane

1. Un blanc bourguignon qui disparaitra rapidement des tablettes

Bourgogne Aligoté 2020

Domaine Pierre Naigeon

Bourgogne – France

Code : 14878818

Prix : 24,65 $

Disponibilités : 65 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.7 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : du homard nature ou des linguines aux fruits de mer.

Si vous pensez que tous les blancs fait à base d’aligoté sont maigrichons, insipides et aqueux, c’est que vous n’avez pas encore dégusté celui-ci ! C’est un véritable bijou et je vous recommande chaudement d’être assez rapide pour vous en procurer, car les quantités sont limités. C’est délicatement parfumé, caressant au gustatif avec une finale est fraîche et rassasiante. Bref, c’est juste trop bon ! Tirez-lui le bouchon au courant des 2 ou 3 années à venir.

2. Un original et différent vin orange néo-zélandais fait de pinot gris

Pinot Gris 2018

Fromm

Marlborough – Nouvelle-Zélande

Code : 14718030

Prix : 28,80 $

Disponibilités : 180 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 6.4 grammes

Servir entre 12 et 14 degrés Celsius

À déguster avec : des mets thaïlandais, une assiette de fromages ou une soupe repas à base de poulet ou de crevettes.

Nous avons rapidement succombé au charme immédiat de cet éclectique vin de macération issu de l’île du sud de la Nouvelle-Zélande. Ses parfums de zeste d’orange et de marmelade sont fort invitants. La bouche est ronde, huileuse, glissante et la texture présente vous fera effectuer de brillantes harmonisations mets-vins à table. Profitez de ses vertus en buvant la bouteille au courant des 12 à 18 mois suivant son achat.

3. Un plaisant et très abordable pinot noir sud-américain

Pinot Noir Gran Reserva 2019

Sibaris – Undurraga

Vallée de Leyda – Chili

Code : 13994016

Prix : 16,20 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des pilons de poulet barbecue, des côtelettes de porc ou une pièce de thon.

Du pinot noir plus que « simplement buvable » à 15-16 $ le flacon, c’est quasi introuvable sur notre marché ! En voici un qui nous a agréablement surpris dans les derniers jours. Il s’agit d’un rouge au profil moderne ayant un boisé présent (mais pas imposant !) et des notes de jus de canneberges, de sirop de cassis et de grenadine. Vous ne toucherez assurément pas le firmament du Chili à chaque gorgée, mais le produit est vachement honnête et franchement bon pour son rang. Ouvrez-la bouteille au courant des 2 prochaines années pour bien en profiter.