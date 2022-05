Poulet au beurre

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Temps de marinade : 30 minutes

INGRÉDIENTS

700g de hauts de cuisses de poulet, dégraissés

1⁄4 tasse (60ml) de beurre salé

1 oignon ciselé

1 c. à soupe (15ml) de gingembre haché

1 gousse d’ail hachée

6 branches de coriandre hachées

1 c. à soupe (15ml) de garam masala

1 c. à thé (5ml) de paprika moulu

1 c. à thé (5ml) de curcuma moulu

1 c. à thé (5ml) de cumin moulu

1 c. à thé (5ml) de cannelle moulue

1⁄2 tasse (125ml) de pâte de tomate

1 tasse (250ml) de bouillon de poulet

2 tasses (500ml) de crème 35% à cuisson

1 citron, jus et zeste

PRÉPARATION

Étape 1 : Premièrement, mélanger les épices sèches dans un bol. (Garam masala, paprika, cumin, curcuma et cannelle). Tailler les hauts de cuisse de poulet en cubes de 1 pouce et les disposer dans un grand bol, puis les assaisonner avec la moitié des épices sèches. Laisser mariner 30 minutes au frigo.

Étape 2 : Dans un rondeau, fondre le beurre et y faire suer l’oignon, le gingembre et les branches de coriandre. Ajouter le reste des épices sèches et cuire 1 minute à feu doux pour bien les torréfiées. Poursuivre avec les cubes de poulet et les colorer légèrement de 4 à 5 minutes.

Étape 3 : Ajouter ensuite la pâte de tomate et mouiller avec le bouillon de poulet et la crème 35%. Porter à ébullition, puis baisser le feu pour faire mijoter 30 minutes. Rectifier l’assaisonnement de sel et poivre, puis terminer avec le jus et zeste de citron.

Étape 4 : Garnir le poulet de coriandre fraîche et servir avec un riz basmati et des légumes au choix.