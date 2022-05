Rencontre avec Joël Dicker

Chrystine Brouillet nous présente son entretien avec l’auteur suisse Joël Dicker. L’Affaire Alaska Sanders, qui complète la trilogie sur le célèbre Harry Quebert, est paru au Québec le 20 avril dernier.

L’affaire Alaska Sanders

Joël Dicker

Éditions Rosie & Wolfe

En 1999, dans une petite ville du New Hampshire, on découvre le cadavre d’Alaska Sanders, nouvellement arrivée dans cette bourgade. Des soupçons se portent sur deux jeunes hommes, Walter et Eric, qui finissent par avouer cet assassinat. Onze ans plus tard, le sergent Perry Gahalowood, qui avait mené l’enquête, reçoit une lettre anonyme : son auteur affirme qu’il s’est trompé et qu’un innocent croupit en prison.

Est-ce la vérité? Son ami Marcus Goldman l’aidera à démêler le vrai du faux, à apprivoiser les fantômes du passé. Dont ceux qui réapparaissent comme Harry Quebert...

Quel bonheur de retrouver Marcus Goldman, si déterminé dans «La vérité sur l’affaire Harry Québert» et si émouvant dans «Le livre des Baltimore». Toujours aussi curieux, brillant, empathique, il forme un duo irrésistible avec Gahalowood dans cette intrigue d’une incroyable complexité, menée avec une virtuosité qui nous laisse pantois d’admiration et nous réjouit en nous permettant de renouer avec Harry Quebert qui a très bien vieilli... Impossible de refermer ce roman avant de l’avoir terminé!

Lectures suggérées par Joël Dicker

Romain Gary

Albert Cohen

Ken Follett

Et «1793» de Niklas Natt Och Dag