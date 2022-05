C'EST BON À SAVOIR – La nouvelle collection Vitamin C de Olay est formulée avec une combinaison d'ingrédients puissants comme la vitamine C, les peptides, la vitamine B3 et l'acide lactique qui agissent ensemble pour réduire l'apparence de la peau terne et améliorer l'apparence du teint inégal. Un cadeau parfait pour la fête des Mères!