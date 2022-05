Suggestions de lecture du 1er mai 2022

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- Un rhume de cheval

Pierrette Dubé & Enzo

Fonfon



Si vous avez des enfants, la grippe (ou tout autre virus qui fait éternuer et dire «je suis tanné de couler du nez») s'est probablement invitée chez vous à plusieurs reprises dans les derniers mois. C'est le party de microbes dans les chaumières, mais aussi dans le palais du roi Godefroy : son cheval Bucéphal a osé éternuer et contaminer sa majesté! Un livre vraiment sympathique pour faire passer cette période avec un peu d'humour.



2- L'alimentation autonome de bébé

Sandra Griffin

Pratico Éditions



La fameuse DME... Si simple une fois qu'on a compris le concept, mais tellement complexe lorsque vient le temps de dire que signifie ces trois lettres! Sandra Griffin simplifie tout ça pour nous les parents, mais aussi pour amis et grands-parents qui voudraient s'impliquer un peu plus dans la préparation des repas (et qui sont peut-être déçus de ne pas pouvoir s'attaquer aux purées).

Trucs et conseils, recettes simples et efficaces pour tous les goûts, allergènes + une section de repas à partager en famille, avec du visuel pour montrer comment le servir à bébé.

Lui aussi peut manger un hamburger... déconstruit, certes, mais permettant ainsi de faire un seul repas pour tous!



3- Les hôtesses de l'air, tome 1

Julie Rivard

Les éditeurs réunis

1965. Monde de l'aviation. Simone et Nina sont deux jeunes femmes ambitieuses qui rêvent de devenir hôtesses de l'air. Engagées par Québecair, elles tenteront de tracer leur chemin dans cet univers typiquement masculin. La rencontre du capitaine Walter Cummings et de son copilote Francis Chevarie changera assurément le cap de leur carrière... et de leurs histoires de coeur.

4- Objection, votre honneur!

Sylvie G

Les éditeurs réunis

Kloé Jones est une jeune avocate qui a tout à prouver à son patron, un vieux malcommode qui ne l'affecte qu'aux dossiers que personne ne veut. Malgré les déceptions dans cet emploi qui ne la stimule pas, il est hors de question de se laisser amadouer par Noah O'Brien, associé d'une des plus grosses firmes de la ville, qui souhaite la prendre sous son aile pour une raison qu'elle ignore. Plutôt mourir que de travailler pour ce gosse de riche qu'elle déteste... Un dossier de divorce entre deux conjoints qui cherchent à se détruire les forcera à se voir plus souvent que souhaité ; et qui sait, à faire équipe.

Ça se lit bien, ça fait sourire, c'est divertissant et on y retrouve un personnage principal féminin qui a du chien, ainsi qu'un protagoniste masculin sympathique et à l'opposé du mâle toxique.

5- Le mystère Soline, tome 3

Marie-Bernadette Dupuy

JCL

Mais qui donc est ce tueur qui rôde autour de Soline et ses amis? Dans la finale de cette trilogie, retrouvez cette jeune femme aux visions mystérieuses, alors qu'elle cherche à comprendre qui la traque, mais surtout pourquoi? Est-ce que cela aurait à voir avec son enfance dont elle a très peu de souvenirs, tout comme Benjamin, Étienne et Sophie? Et si le passé avait beaucoup à lui apprendre...? Un roman mystérieux et différent des intrigues policières auxquelles nous a habituée madame Dupuy.