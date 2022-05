Tendances estivales : idées originales à petits prix

Camille Charland Perez nous a présenté il y a quelques semaines les tendances estivales en 2022. Julie Deslauriers nous donne ce matin des trucs pour les intégrer à notre cour et nous partage des idées originales à petits prix!

1- INTÉGRER LES TENDANCES ESTIVALES À NOTRE COUR

Oui, je sais, je vous ai moi aussi beaucoup parlé de l’aménagement de notre espace extérieur ces dernières semaines à l’émission, mais c’est encore dans l’air du temps puisque les beaux jours tardent à arriver pleinement. Maintenant qu’on connait les tendances, on va apprendre à les intégrer à notre cour!

On rêve de pouvoir enfin profiter de notre balcon, de notre cour. Si vous avez envie d’un petit «refresh» extérieur cet été, je vous suggère la lecture du magazine Les idées de ma maison, le numéro qui sortira jeudi prochain.

On y parle des transfos de VR, des tendances estivales et on propose plusieurs idées pour embellir notre cour pour les mois à venir.

Et pendant qu’on a la couverture sous les yeux, j’ai envie de commencer par notre fameux quizz Cher/pas cher. Ça te tente? Je te montre les deux décors extérieurs quasi-identiques et tu me dis lequel a coûté le plus cher. Je te donne 3 indices (sofa, table, cache-pots)

Abordons maintenant le sujet des tendances estivales de l’année.

La principale – et je sais que vous en avez discuté précédemment à l’émission – : la frontière entre l’intérieur et l’extérieur qui s’estompe. On veut vivre dehors comme on vit dedans.

Le salon tout équipé est de mise. On ne se gêne pas pour se procurer un canapé, des fauteuils, un tapis, des tables d’appoint, de l’éclairage, ... Évidemment, il faut que ce soit du mobilier et de l’éclairage pour l’extérieur. Idem pour la salle à manger : on suspend des luminaires, on ajoute un tapis, une banquette, des coussins. Full confort comme si on était en dedans.

Autre tendance très forte : les accents naturels. On parle ici d’ajouter du rotin, du bois clair, du cordage un peu partout dans nos décors. Ça donne tout de suite un air de vacances à l’espace. Ça détend, c’est moins formel et plus relaxant.

Le rose est IN même à l’extérieur et en version plus soutenue. Selon moi, c’est moins salissant donc plus pratique!

On parle aussi d’ajouter une chaise rétro à son décor s’il est trop convenu.

2- QUELQUES IDÉES À PETITS PRIX

J'ai décidé de vous montrer celles qui ont un look récup. Ce sont aussi des idées que je vais piquer assurément parce qu’elles sont géniales. J’en reviens pas de ne pas y avoir pensé plus tôt.

En premier : la station de jardinage.

Aussi appelé «îlot de jardin ou de jardinage». En simple, c’est un meuble qu’on construit ou un vieux meuble qu’on sort à l’extérieur. L’idée est de se créer un endroit désigné pour s’occuper de nos plantes. Chez moi, tout est éparpillé : les pots dans la cave, les instruments dans le garage, les sacs de terre sous le balcon... Je trouve cette idée parfaite pour ceux qui, comme moi, n’ont pas de place pour un cabanon. On s’invente une station pour pratiquer un hobby.

2e belle idée : la cuisine pour enfants style récup!

Trop chou! C’est pour encourager nos minis à participer et à faire la cuisine. Dans l’exemple ici, ça prend 3 boîtes de pommes et 6 planches de bois. On y ajoute des crochets, poignées, devanture de tiroir et quelques ustensiles de cuisine. Je ne ferai peut-être pas ça cette année, mais assurément l’an prochain!

3- VISITE MAISON ENFANT SOLEIL SIGNÉE BONNEVILLE 2022

Je suis tellement contente d’avoir eu l’opportunité de la visiter! C’est beau.

La maison porte cette année le nom de Loukian, en l’honneur de l’Enfant Soleil ambassadeur du projet.

Elle est inspirée de la maison traditionnelle à deux versants, elle intègre des éléments mid-century, un design scandinave et minimaliste et un chic japonais. Tout est bien pensé : l’aire ouverte au rez-de-chaussée avec le bureau à domicile, le salon avec un foyer et un superbe plafond en bois, la cuisine toute équipée et la salle à manger avec son plafond cathédral de 20 pieds de haut. C’est 2 200 pieds carrés sur deux niveaux, la passerelle est ajourée pour un effet absolument grandiose! J’ai même eu un petit feeling en passant dessus.

La maison est meublée et décorée par IKEA. La palette de couleur est douce et on en ajoute une touche dans les chambres d’enfants. Mon coup de cœur : la banquette qu’on retrouve partout! C’est charmant et pratique à la fois.

Je vous invite à vous rendre au www.maisonenfantsoleil.ca pour faire la visite virtuelle et contribuer à la bonne cause en achetant un billet de tirage au coût de 12 $.

Le grand prix d’une valeur de plus de 500 000 $ inclue :

La maison complètement meublée et décorée

Un chèque de 100 000 $ pour l’achat d’un terrain à l’endroit de votre choix OU 400 000 $ en argent

Le deuxième gagnant remportera un Jeep Grand Cherokee 2022 d’une valeur de 78 000 $.

Et il y a 48 prix secondaires à gagner.

Le tirage se fera le 21 juillet prochain en direct de Salut Bonjour!