5 façons rapides de coiffer vos cheveux le matin

Parce qu’on n’a pas toujours le temps de recréer un look digne des tapis rouges lors des matins pressés, il est primordial d’avoir en main les bons outils afin d’avoir une routine capillaire efficace.

Pour y arriver, on opte pour la brosse démêlante à air chaud de Knot Dr. qui permet non seulement de sécher et de brosser les cheveux rapidement, mais de démêler les chevelures les plus fines grâce à sa technologie KNOTECTOMYTM, que ce soit sur les cheveux secs ou humides.

Facile à transporter, cette brosse multifonctionnelle s’utilise aussi bien sans l’embout afin de sécher les cheveux librement. Pratique!

Voici 5 idées de coiffures pour les matins pressés

1. Des cheveux lissés

Conair Canada

Rien de plus simple et efficace qu’une chevelure lisse et brillante. Pour ce faire, assurez-vous de bien démêler et sécher vos cheveux au moyen de la brosse Knot Dr., qui lissera votre tignasse du même coup. On termine avec une huile hydratante pour un peu de brillance et le tour est joué!

2. Le foulard dans les cheveux

Getty Images/iStockphoto

Une tendance qui revient chaque été! Le foulard est le parfait accessoire qui complète un look plus simple, en plus de cacher une repousse de cheveux ou encore, d’enjoliver une simple queue de cheval. Choisissez le foulard assez grand afin d’être en mesure de le nouer autour de votre tête ou de le laisser voguer lorsqu’il est attaché à votre coiffure.

3. Les vagues de plage

AFP

Inspirez-vous de Hailey Bieber afin de créer des boucles légères et naturelles qui donneront un effet vavavoom sans trop d’efforts! Les vagues de plage sont faciles à exécuter à l’aide de la brosse démêlante à air chaud qui s’enroule parfaitement autour des cheveux, leur donnant du mouvement et de la souplesse. On conseille d’y aller avec des mèches plus larges afin d’obtenir le look décontracté désiré.

4. Le chignon bas

Getty Images

Une coiffure qui a la cote depuis un moment déjà, le chignon bas est tout indiqué pour les jours où le volume n’y est pas. Utilisez la brosse afin de lisser les cheveux et d’attacher le tout en queue de cheval, puis enroulez les cheveux autour de la base avant de fixer le chignon à nouveau à l’aide d’un autre élastique. Pensez à tirer légèrement sur les cheveux au-dessus de la tête ou à sortir quelques mèches à l’avant afin d’obtenir un effet plus relâché. Une manière élégante et différente de nouer ses cheveux!

5. Un volume au top

Getty Images/iStockphoto

Une façon simple et rapide d’ajouter du volume à vos cheveux est de les sécher en tentant le plus possible de les décoller de la racine à l’aide de la brosse Knot Dr. L’idée est de soulever les cheveux vers le haut en faisant glisser la brosse afin de les lisser et d'ainsi obtenir un look impeccable. Chevelure de feu assurée!

Mettez la main sur la brosse démêlante à air chaud de Knot Dr. et préparez-vous à faire tourner les têtes sur votre passage, et ce, même lors des matins plus pressés!