Voici pourquoi ce nouveau sérum anti-âge à triple action est déjà le numéro 1 au Québec

Avec l’âge, vous constatez peut-être les effets du vieillissement sur votre peau, notamment au niveau du visage. Rides, relâchement cutané et taches brunes font leur apparition au fil des années, et on cherche parfois à diminuer leur vigueur avec un produit beauté qu’on voudrait miracle.

Résultat de 40 ans de recherches avancées en laboratoire, la science régénérative de Lancôme représente une véritable prouesse scientifique et technologique qui permet de révolutionner l’industrie des soins anti-âge.

C’est grâce à diverses combinaisons d’ingrédients dermatologiques actifs, concentrés de façon optimale pour agir simultanément sur les signes de l’âge, que les soins innovateurs de la marque reconnue internationalement permettent de restaurer le potentiel régénérateur de la peau.

Un nouveau sérum à triple action

«Le tout nouveau soin Rénergie H.C.F. Triple Sérum de Lancôme est un produit hyper innovant, car il contient des ingrédients qui sont normalement incompatibles», explique Annie Black, Directrice Scientifique Internationale chez Lancôme.

Ce soin anti-âge est le premier sérum sur le marché à associer trois actifs puissants en une triple dose. Offrant à la fois une haute performance et une expérience douce pour la peau, ce sérum cible à lui seul les rides et les ridules, la perte de fermeté et les taches brunes.

«D’une grande complexité à développer, le Rénergie H.C.F. Triple Sérum de Lancôme est d’une simplicité incroyable à utiliser. Il permet de cibler plusieurs problèmes en même temps», souligne Annie Black.

Depuis son lancement, en janvier 2022, il a déjà atteint le classement record en se positionnant comme le sérum numéro 1 au Québec*.

Une routine beauté renouvelée

Les trois formules sont logées dans un flacon à trois compartiments, ce qui permet de protéger les ingrédients de la lumière et de toute impureté. Au moment de l'application, ils sont pompés et fraîchement mélangés pour une puissance et une efficacité maximale.

Plus épaisse, la première formule pénètre efficacement la peau afin de la repulper et de l’hydrater en profondeur. Conçu avec des molécules fragmentées, l’acide hyaluronique de nouvelle génération permet une hydratation intense tandis que les glucopeptides - un ingrédient exclusif à Lancôme issu de l’extrait de graine de lin - possèdent des pouvoirs raffermissants et anti-rides.

Grâce à une combinaison unique de vitamine C et de niacinamide (vitamine B3), la deuxième émulsion permet de diminuer visiblement l’apparence des taches brunes et d’uniformiser le teint. Cette formule légère agit également afin de lisser les rides et les ridules.

Sous forme de gel, la troisième et dernière formule mise sur les propriétés antioxydantes de l’acide férulique pur à 99% pour neutraliser les dommages causés par les radicaux libres, responsables du vieillissement accéléré de l’épiderme. Cet ingrédient puissant permet également de combattre la perte de collagène afin d’améliorer la fermeté et l’élasticité de la peau.

À la suite d’une étude, 9 femmes sur 10 utilisant des sérums de luxe ont affirmé qu’à choisir, elles préfèreraient Rénergie H.C.F. Triple Sérum à leur sérum habituel.

Un produit efficace

Adapté à tous les types de peau, même aux plus sensibles, le soin Rénergie H.C.F. Triple Sérum se démarque également en raison des résultats observés lors d’études cliniques. Dès la première semaine d’utilisation, il repulpe l’épiderme tandis que l’apparence des ridules est réduite dès la deuxième semaine.

En intégrant ce soin innovant à votre routine anti-âge, en prenant soin de l’appliquer matin et soir sur le visage et le cou, vous remarquerez une diminution marquée des rides et du relâchement cutané, de même que de l’intensité, de l’apparence et du nombre de taches brunes, en huit semaines seulement.

Intégrez le tout nouveau soin Rénergie H.C.F. Triple Sérum à votre routine beauté et retrouvez une peau d'apparence plus jeune!