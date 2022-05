Mai 2022 s'annonce intense pour ces 3 signes astrologiques

Chaque mois, le ciel nous réserve des surprises, tantôt réjouissantes, tantôt électrisantes. Ce nouveau chapitre sera particulièrement intense pour le Bélier, le Taureau et le Gémeaux, qui réussiront à tirer leur épingle du jeu. Place au mois de mai!

Le mois de mai sera particulièrement intense, notamment en raison des deux signes astrologiques qui régissent le mois. La saison du Taureau, associée à la ténacité et au courage, sera suivie par celle du Gémeaux, associée à la fête et à la communication.

Si le mois de mai est si intense, c'est surtout en raison du mouvement de trois planètes, soit Vénus, Jupiter et Mercure. De plus, la saison des éclipses viendra contrecarrer les plans de certains. Le 16 mai, attendez-vous à l'innatendu!

Quels signes seront avantagés en mai 2022?

Le bélier

Même si la saison du Bélier s'est terminée il y a quelques jours, les natifs de ce signe n'ont pas dit leur dernier mot. Dès le début du mois de mai, deux planètes passeront dans le signe du Bélier, soit Vénus et Jupiter.

Quand Vénus - la planète de l'amour - entre en Bélier, elle favorise le principal intéressé, mais aussi tous les signes du zodiaque. Il sera donc plus facile de faire preuve de franchise et d'honnêteté vis-à-vis une relation. Il faudra profiter de cette brève période pour ouvrir les conversations, les vraies. En effet, à partir du 10 mai, les cartes vont s'embrouiller, avec la présence de Mercure en rétrograde, il sera plus difficile de se faire comprendre par l'être aimé.

Jupiter, quant à elle, entre dans le signe du Bélier pour les six prochains mois. Les pouvoirs de cette planète, associées à l'abondance et à la prospérité, seront décuplés grâce à la fougue et à l'intensité du Bélier. Ce sera une période clé, notamment pour le Bélier, pour entreprendre des projets d'envergure.

Le Taureau

La première éclipse du mois sera dans le signe du Taureau, ce qui pourrait provoquer des bouleversements dans sa vie amoureuse. Toute cette agitation dans le ciel aura tôt fait d'ébranler le Taureau, un signe qui a besoin de calme et de stabilité pour être à son meilleur. Heureusement, le Soleil brille dans son signe jusqu'au 20 mai. Il pourra profiter de cette énergie pour se ressourcer. C'est en puisant en ses forces intérieures qu'il réussira à surmonter (mieux que quiconque!) l'intensité de mai.

C'est durant cette saison que tous les signes du zodiaque, mais particulièrement le signe du Taureau, construisent leur rêve. La première pierre d'un projet doit être posée au mois de mai!

Le Gémeaux

La planète Mercure, celle des communications et de la logistique, entrera en rétrograde dans son signe favori, celui du Gémeaux, ce qui pourrait intensifier son apport. Du 10 mai 3 juin, les conversations pourraient être chaotiques. Vous pourriez ne pas comprendre l'autre ou même, ne pas vous comprendre vous-mêmes.

Comme le Soleil entre en Gémeaux quelques jours après cette rétrograde, les natifs de ce signe pourront miser sur d'autres aspects pour oublier cette période trouble. Ils seront invités à socialiser, à découvrir et... à faire la fête!