Francisco Randez nous parle d’investissement vers un mode de vie plus minimaliste!

TENDANCES - Il semble que le coût de la vie augmente constamment; l’épicerie, l’essence, les biens de consommation en général...et que dire de l’immobilier ! De plus en plus de gens ont de la difficulté à joindre les deux bouts, sans parle de ne pas pouvoir faire de l’épargne, encore moins d’investir ! Comment s’en sortir dans un monde où tout coûte de plus en plus cher ? Comment préparer une retraite confortable sans avoir à vivre dans la privation? Ce matin Francisco Randez nous propose quelques pistes de réflexion en ce sens !

Retrouvez le livre Faire plus avec moins : Redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité de Vicky Payeur sur qublivre.ca.