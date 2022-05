Entrevue

Katerine et Alexandre Leblanc présentent le spectacle Révolution

Le spectacle Révolution en tournée bat son plein. Entre deux représentations les danseurs et chorégraphes chouchou du public, Katerine et Alexandre Leblanc de Team White font un petit saut sur notre plateau. On jase avec eux de cette belle aventure et ainsi que de leurs projets.

La suite de l'entrevue :