Les meilleures astuces pour faire bronzer son visage sans soleil

Cachée derrière un épais foulard, la peau du visage a perdu sa coloration dorée durant l'hiver. Pour retrouver un éclat estival, sans avoir à vous exposer au soleil, ayez recours à ces cinq astuces beauté!

Les rayons UV du soleil peuvent endommager la peau, accélérer le vieillissement de la peau, causer des lésions aux yeux et augmenter le risque de cancer de la peau. Pour ces multiples raisons, il est recommandé d'appliquer un écran solaire lorsque vous vous trouvez à l'extérieur, en plus d'éviter les appareils de bronzage artificiel.

Alors que la saison chaude s'installe tranquillement, il peut être tentant de prendre un bain de soleil. Ce n'est pourtant plus nécessaire pour avoir un hâle naturel. Il existe des astuces beauté pour faire bronzer son visage, sans avoir à s'exposer à des risques aussi importants.

Comment faire bronzer son visage sans soleil?

1. Utiliser un spray tan maison

L'époque où les spray tan et les autobronzants laissaient une vague impression orangée est résolue! La compagnie That' So a créé un spray tan à faire à la maison, qui ne demande aucune préparation, connaissance ou habileté particulière. Comme il s'agit d'un spray, le teint de la peau est uniformément bronzé en moins de trois heures. Il ne laisse aucune tache brune, mais il laisse plutôt une douce odeur d'amande. C'est promis, vous n'aurez pas de mauvaise surprise!

Il est recommandé de réaliser une exfoliation dans la douche pour obtenir un résultat plus uniforme et une tenue plus longue.

Le sray tan That' So est disponible ici.

2. Ajouter une poudre illuminatrice à sa routine

En ajoutant certains produits beauté à sa routine, il est possible de donner un coup d'éclat à la peau du visage... en deux temps, trois mouvements! La poudre bronzante, appliquée sur le haut du front, le nez et les joues, viendra donner un teint doré au visage, alors que la poudre illuminatrice pourra être appliquée aux points de lumière souhaités sur le visage. Au banc d'essais, les cosmétiques Sans-façon, qui sont Québécois, véganes et sans parabène. Coup de coeur pour le duo fard à joues et illuminateur.

La gamme de cosmétiques Sans-façon est disponible ici.

Facebook : Sans-Façon Cosmétiques

3. Faire un autobronzant maison

Une préparation maison, très simple, permet de redorer la peau du corps à peu de frais. Il suffit de mélanger de la poudre de cacao à sa crème hydratante dans un bol avant d'appliquer la pommade maison sur l'ensemble du corps. Il est possible d'ajuster la quantité de poudre de cacao graduellement pour un effet des plus naturels.

Shutterstock

4. Se badigeonner d'huiles naturelles

Certaines huiles naturelles possèdent des vertus insoupçonnées, dont celles de procurer une peau douce et d'offrir un joli hâle bronzé. Pour un résultat plus prononcé, il est possible de mélanger une petite quantité d'autobronzant à une huile de jojoba, d'argan, d'amande ou de coco.

Shutterstock

5. Intégrer des carottes à son alimentation

Tous les aliments riches en bêta-carotène, dont la carotte, le poivron rouge, l'abricot et la patate douce, sont reconnus pour offrir un teint doré naturel. Une astuce simple pour réaliser un régime de bêta-carotène est de se faire un jus maison à base de carottes et de gingembre au petit déjeuner.