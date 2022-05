Annie Fortin et Frédéric Pelletier : le rêve d'unir passion et travail

En couple depuis 23 ans, Annie Fortin et Frédéric Pelletier caressaient le rêve de travailler ensemble quand ils ont quitté leur emploi respectif, elle dans le monde médical et lui dans celui du génie civil, pour fonder leur entreprise SunLouvre Pergolas en 2011.

Persévérance, rigueur et instinct ont été les ingrédients clés dans l’élaboration de leur produit unique, des pergolas d’aluminium à lames orientables qui déjouent la pluie et les rayons de soleil trop intenses. «Nous avons toujours aimé recevoir nos amis à l’extérieur, et nous trouvions fâchant de devoir rentrer à cause des intempéries. Notre envie de passer du temps dehors, dans un environnement agréable, mariée à notre amour du design et des beaux objets a été le point de départ de SunLouvre Pergolas», explique Annie Fortin.

Historique de la compagnie

Bruno Petrozza / TVA Pu

Durant les cinq premières années de leur aventure, c’est dans leur sous-sol qu’Annie et Frédéric ont jeté les bases de leur compagnie. En plus d’avoir multiplié les efforts en recherche et développement afin de concevoir des pergolas hors du commun, le duo a dû initier le public à son produit. «Quand nous expliquions aux gens que nous fabriquions des pergolas à lames orientables, ils restaient interloqués, se demandant de quoi nous parlions. À cette époque, le terme “pergola” était encore très peu utilisé et faisait référence pour plusieurs à une structure en bois pour faire pousser des plantes», raconte Frédéric Pelletier.

La singularité du produit offert par SunLouvre Pergolas et l’envie des Québécois d’aménager leur cour avec élégance et confort pour y profiter pleinement de la nature ont permis à l’entreprise d’aller toujours plus loin. Aujourd’hui, Annie Fortin et Frédéric Pelletier dirigent une trentaine d’employés à Granby, et leur marché prend de plus en plus d’expansion en Amérique du Nord avec 800 réalisations personnalisées par année. «Même si nous sommes les capitaines de notre bateau, les personnes les plus importantes à bord demeurent nos clients. Ils sont la plus grande valeur de notre entreprise. C’est pour ça que nous les dorlotons en leur proposant des projets personnalisés que nous souhaitons toujours à la hauteur de leurs attentes», conclut Frédéric Pelletier.

SunLouvre Pergolas en bref

Bruno Petrozza / TVA Pu

Être un couple d’entrepreneurs c’est? Avoir une vie motivante et remplie de défis, qu’il vaut mieux envisager quand notre couple est solide. N’ayant pas d’enfant, nous nous sommes investis complètement lors des premières années de notre entreprise, mettant parfois notre relation de côté. Maintenant que notre bébé est devenu «adulte», nous avons davantage le temps de nous retrouver.

Une personnalité connue qui vous inspire? Danièle Henkel est visionnaire, déterminée et pleine de compassion. Elle est un modèle d’entrepreneure québécoise.

La terrasse parfaite est? Le prolongement naturel de notre espace intérieur. Elle nous permet de nous distinguer tout en profitant de la vie, surtout si elle est protégée par une SunLouvre Pergolas.