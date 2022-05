BUZZ - On s’entretenait hier avec le propriétaire de la bleuetière « Aux gros bleuets » qui mentionnait que le manque d’abeille allait être une problématique pour sa production de bleuets cet été. On a eu envie d’aller un peu plus loin puisque les impacts semblent importants pour d’autres cultures.

Nous nous entretenons ce matin avec la première vice-présidente des Apiculteurs et Apicultrices du Québec, Maggie Lamothe-Boudreau.