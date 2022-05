3 vins canadiens parfaits pour accompagner vos repas estivaux

En prévision de la saison estivale, vous êtes à la recherche de suggestions de vins canadiens à faire découvrir à vos invités lors de vos prochains soupers sur la terrasse?

Si la réponse est affirmative, après avoir complété votre menu gourmand au supermarché, faites un arrêt dans la section des vins pour accompagner votre festin.

Eh oui, les vins vendus en épicerie sont de plus en plus populaires et pour une raison simple: l’offre de vins de qualité s’est élargie au cours des dernières années.

Également, l’achat local est important pour les Québécois, c’est pourquoi les vins canadiens sont en forte croissance à la SAQ – en hausse de 7,2% par rapport à l’an dernier.

Voici donc 3 vins élaborés au Canada à découvrir:

Bù Mousseux

L’effervescence des vins mousseux met en appétit et éveille les papilles, alors pensez à servir ce Chardonnay mousseux à l’apéro.

Ce vin présente une attaque marquée par de fines bulles qui persistent assez longuement en bouche pour donner l’envie d’y replonger les lèvres.

En plus de ses arômes de fruits à chair blanche, comme la poire, ce mousseux est agrémenté d’une touche de vin de glace qui lui donne un côté suave, ce qui ajoute éclat et raffinement au vin.

Accompagnez-le de verrines de ceviche de poisson blanc et mangue ou encore de sushis. Le vin n’en sera que sublimé!

Bù Riesling Gewürztraminer

Premier et seul Riesling offert en épiceries, ce vin Bù saura plaire autant aux néophytes en quête de découvertes qu'aux connaisseurs et amoureux du Riesling. Ce vin blanc est complété par le Gewürztraminer, un cépage à la fois floral et exubérant.

Le résultat dans la coupe? La vivacité et la minéralité salivante du Riesling s'équilibrent parfaitement avec les épices et les agrumes apportés par le Gewürztraminer.

Un vin d’une grande sapidité à accorder avec un tartare de saumon légèrement relevé, des mets asiatiques ou des fruits de mer grillés.

Bù Orange

Plus qu’une tendance, la curiosité des Québécois pour les vins orange ne dérougit pas. La SAQ a d’ailleurs observé une croissance de 413 % des ventes de vins orange au cours de la dernière année.

Ici, le vin Bù Orange est élaboré avec un assemblage de Pinot Grigio et de Gewürztraminer. Sa couleur orangée et ses arômes de fruits tropicaux, de fleurs blanches et d’épices sont un heureux mélange entre légèreté et plaisir gustatif des cépages sélectionnés.

Le meilleur accord avec ce vin orange? Une pizza aux champignons, un plat de curry indien ou tout simplement un plateau de fromages forts.

Offert en édition limitée, le Bù Orange est le seul de sa catégorie dans le réseau des magasins d’alimentation. Sautez sur l’occasion!

Avec les journées ensoleillées qui reviennent, rien de mieux qu’un bon vin doté d’une belle acidité vivifiante pour profiter d’un moment entre amis. N’attendez plus et découvrez ces 3 vins Bù pour égayer vos soirées estivales.