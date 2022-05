Les 50 prénoms les plus doux pour une fille et un garçon

Parmi les prénoms les plus populaires en 2021 pour les filles et les garçons, on retrouve de petites perles. Avant même que l'enfant vienne au monde, certains parents rêvent déjà aux tendres moments qui seront partagés. Telle une douce mélodie, découvrez les prénoms les plus doux pour une fille ou un garçon.

La liste des prénoms les plus populaires, réalisée par Retraite Québec, comprend près de 18 000 appellations. Au cours des douze mois, les cinq prénoms populaires pour filles ont été Emma, Olivia, Alice, Florence et Charlie, alors que les cinq prénoms populaires pour garçons ont été Noah, William, Thomas, Léo et Liam.

Tantôt rigolo, tantôt unique, le prénom est un choix important pour les parents qui attendent la cigogne. Si la douceur est une qualité que plusieurs parents aimeraient cultiver chez leur enfant, il peut être intéressant de choisir l'un de ces 50 prénoms doux et magnifiques pour sa fille ou son garçon.

Quels sont les prénoms doux pour une fille?

Même si, à leur façon, tous les prénoms sont jolis, ces 25 prénoms pour les filles appellent à la douceur et au calme.

Emma Olivia Léa Clara Jade Julia Alicia Élodie Luna Stella Gabriella Mélodie Liana Lou Celeste Blanche Claire Emma-Rose Constance Hannah Romie Maeva Isabelle Tessa Flore

Quels sont les prénoms doux pour un garçon?

Parmi la liste des prénoms les plus populaires pour les garçons, on retrouve ces 25 prénoms doux.