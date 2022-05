Récupérez et donnez une deuxième vie à vos produits d’entretien mécanique avec SOGHU

C'EST BON À SAVOIR - La Société de gestion des huiles usagées, la SOGHU, c’est un organisme à but non lucratif qui opère un programme qui sert à récupérer et donner une deuxième vie à vos produits d’entretien mécanique. Ils acceptent les huiles (lubrifiantes, pas celles de cuissons), les antigels (glycol, à ne pas confondre avec le lave-glace), les filtres à huiles, les contenants d’huile et de glycol en plastique, et les lubrifiants en aérosol.

Vous allez sur leur site internet, vous trouvez le point de dépôt le plus près de chez vous et hop, vous y apportez vos produits et ils leur redonnent vie. ET C’EST GRATUIT!