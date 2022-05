SPCA de Montréal : Jax se cherche une famille pour la vie!

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

Jax cherche de la compagnie pour aller se balader

Jax, un adorable chien de 6 ans pourvu d’une vieille âme, est en attente d’une famille adoptive. Partir en balade est nettement son activité préférée. En effet, bien qu’il marche tranquillement en laisse, il se précipite vers la porte tout excité lorsqu’il est temps de sortir dehors! Si vous le promenez quand le temps est venteux, il se met face au vent, les oreilles battantes, et ferme les yeux... Il est aux anges! En plus des paisibles randonnées, Jax aime aussi prendre du soleil, comme en témoigne la photo ci-dessous.

Comme ce gentil cabot adore les humains, il sollicitera vos caresses et votre attention avec ardeur. Notez toutefois que Jax est anxieux et a tendance à hurler lorsqu’il est seul; la vie en appartement n’est donc pas recommandée pour lui.

Doté d’un (très) bon appétit, Jax est devenu rondelet au fil du temps. D’ailleurs, monter les escaliers est un défi pour lui. Il cherche donc une famille qui l’aidera à perdre du poids en le promenant régulièrement, en lui faisant suivre une diète et en lui offrant des jeux ou des activités, comme la chasse au trésor, qui stimuleront son nez (il adore renifler le sol).

Bien que Jax soit adulte, il a encore des choses à apprendre (comme partager ses jouets). C’est pourquoi il cherche une famille dont les membres ont plus de 16 ans et qui pourra lui enseigner les bonnes manières en utilisant le renforcement positif.

Pour adopter Jax

Si vous désirez rencontrer Jax, repérez sa fiche sur la page des adoptions du site Web de la SPCA de Montréal et remplissez le formulaire.

Nous vous invitons à consulter aussi les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

Merci de choisir l’adoption!