Du blanc, du rosé et rouge pour les belles journées ensoleillées!

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Du blanc, du orange et du rouge pour vous !

1. Un séduisant et aguicheur blanc autrichien à petite facture

Grüner Veltliner 2021

Biokult

Burgenland - Autriche

Code : 14905388

Prix : 16,65 $

Disponibilités : 205 bouteilles en ligne et 170 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 5 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des sushis, un pad-thaï de crevette ou de poulet.

Les grüner veltliner de qualité sont de plus en plus nombreux sur notre marché. Ce cépage typiquement autrichien a la côte auprès des Québécois, car on aime ses invitants parfums de fruits exotiques, sa digestibilité ainsi que sa salivante fraîcheur. Celui que je salue ici nous en offre beaucoup pour moins de 17 dollars. Dévissez-lui la capsule au courant des 12 mois à venir pour bien en profiter.

2. Un caressant et fort réussi rosé des Basses-Laurentides

Vin Rosé 2021

Rosé du Calvaire - La Cantina, Vallée d’Oka - Vignoble de la Rivière du Chêne

Basses-Laurentides - Québec - Canada

Code : 13835648

Prix : 20 $

Disponibilités : 140 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.7 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une belle salade de tomates et d’olives noires, un burger de saumon ou un plateau de fromages de chez-nous.

En blanc, en rosé comme en version vin rouge, la gamme de vins la Cantina du vigneron Daniel Lalande, est toujours impeccable et sans faille! Ce sont des vins fins, élégants, sans lourdeur et de belles textures. Ils sont toujours axés sur la fraîcheur, et passent très bien à table. Ce rosé, fait de pinot noir et de chardonnay, n’aura rien à rougir devant ses « collègues » provençaux, languedociens ou même ibériques. Parfait à table, sur de nombreux plats ou même en mode solo pour l’apéro en bordure de la piscine lors des prochaines semaines. Une cuvée des Basses-Laurentides qui sera à déguster au courant des 18 à 24 mois suivant son achat.

3. Un parfumé, coloré et délicieux rouge du sud de la France!

Collioure 2019

Les Clos de Paulilles - Domaine Cazes

Roussillon - France

Code : 14731912

Prix : 30,50 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.4 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des côtelettes d’agneau grillées ou une entrecôte de bœuf.

C’est juste trop bon que cet assemblage de grenache, de mourvèdre et de syrah! Sa coloration violacée est hyper invitante, le nez est expressif et engageant à souhait et que dire du gustatif qui est juteux, bien gras et débordant de fruits! C’est généreux, plein, fourni, intense, profond, détaillé et fort gourmand. Il ne laissera personne indifférent en dégustation et personne ne le tassera du revers de la main. Une sieste en pleine noirceur de 5-6 ans dans votre réserve personnelle ne lui fera même pas peur.