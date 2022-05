Tourte chocolat, bananes caramélisées et chantilly à l’amande

Une recette d'Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 à 6 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 14 à 16 minutes

Temps de repos : 120 minutes

INGRÉDIENTS

Tourte :

2/3 tasse (80 ml) de farine à pâtisserie

1⁄2 tasse (125ml) de cacao de qualité

1 pincée de sel fin

3⁄4 tasse (180ml) de beurre non salé, en cubes

1 tasse (250ml) de cassonade blonde

1⁄2 tasse (125ml) de pistoles de chocolat mi-amer 60%

2 œufs larges

Bananes caramélisées :

2 bananes

1 c. à soupe (15ml) de beurre non salé

2 c. à soupe (30ml) de cassonade blonde

1⁄2 de citron, jus seulement

Chantilly à l’amande :

1 tasse (250ml) de crème 35% à fouetter

2 c. à soupe (30ml) de sucre à glacer

1⁄2 c. à thé (2.5ml) d’essence d’amande

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 350°F convection et placer la grille au centre.

Étape 2 : Dans la partie supérieure d’un bain-marie, faire fondre le beurre, la cassonade et le chocolat.

Étape 3 : Pendant ce temps dans un autre bol, tamiser les secs soit ; la farine, le cacao et le sel puis bien mélanger.

Étape 4 : Ajouter ensuite les œufs dans le mélange de chocolat fondu et bien fouetter. Incorporer ensuite l’appareil en pliant pour obtenir une masse homogène.

Étape 5 : Dans un moule de 10’’ par 6’’, beurrer les surfaces et y tapisser un papier parchemin qui dépasse de chaque côté pour faciliter le démoulage après cuisson. Couler l’appareil dans le moule et enfourner pour 14 à 16 minutes. Il faut qu’un cure-dent en ressorte légèrement taché. Éviter de cuire à 100% pour conserver la texture fondante et moelleuse de la tourte. Laisser refroidir 120 minutes.

Étape 6 : Pour la chantilly, fouetter les ingrédients pour obtenir une chantilly ferme. Réserver.

Étape 7 : Tailler les bananes en tranches de 2cm d’épaisseur. Dans un poêlon, fondre le beurre et la cassonade et cuire le caramel pendant 1 minute. Ajouter le jus de citron (décuire le caramel) et plonger aussitôt les bananes pour les caraméliser un bon 2 minutes, tout en conservant la texture de celles-ci.

Étape 8 : Servir une portion de tourte avec des bananes caramélisées et une généreuse portion de chantilly à l’amande. Accompagner le tout d’un grand verre de lait.