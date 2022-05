MOMENT MAISON ET FAMILLE - Aujourd’hui dans le moment famille on va jaser d’activités extérieures estivales pour la famille. C’est le grand retour des parcs, des carrés de sable et des piscines. On va se le dire toutefois, ce n’est pas toujours facile de convaincre nos enfants d’aller jouer dehors. Une destination de premier choix pour profiter de la nature en famille, c'est les Pourvoiries du Québec !