Coupe cheveux homme : les tendances coiffures de 2022

L'époque où les hommes ne prêtaient guère attention à leur coupe de cheveux est révolue! Depuis un moment déjà, le genre masculin redouble d'efforts pour adopter les tendances capillaires en vogue. Si elles évoluent plus timidement que chez les femmes, on observe tout de même de nouveaux mouvements pour l'été 2022. Zoom sur les tendances pour homme grâce au coup de ciseaux d'Ophélia-Anna Nagar, propriétaire du Menz Club!

Ça ne fait aucun doute : les hommes sont de plus en plus nombreux à visiter les salons de coiffure spécialisés. Le métier de barbier s'est non seulement affranchi, mais il est maintenant reconnu à sa juste valeur.

Si, autrefois, seules les femmes avaient droit à des experts coiffeurs pour magnifier leur chevelure, c'est maintenant au tour des hommes de prendre soin d'elle. Pour entretenir cette nouvelle identité capillaire, ils rendent visite à leur coiffeur ou leur barbier plus souvent qu'à leur tour.

Pour Ophélia-Anne Nagar, les tendances sont importantes, mais pas à n'importe quel prix. « Un bon coiffeur connaîtra les tendances capillaires et saura les adapter à la personne qu'il a devant lui. La coupe de cheveux d'un homme doit aussi s'harmoniser avec la morphologie du visage et le style vestimentaire. »

COUPES CHEVEUX HOMMES

1. Coupe de cheveux tendance pour homme : la Beatles améliorée

Plus de soixante ans après leur formation, les Beatles sont toujours aussi influents. Si les hommes adoptent la coupe Beatles, ils s'assurent surtout de l'adapter au goût du jour. Contrairement à ce qui a été fait dans le passé, la coupe Beatles profite à ceux qui ont les cheveux bouclés. Légèrement plus longue, cette coupe de cheveux conserve sa forme ronde, sans les favoris.

À qui cette coupe de cheveux convient-elle? Ophélia-Anne est sans équivoque : une coupe de cheveux à l'allure arrondie convient aux hommes qui ont un visage carré ou rectangulaire, mais pas un visage ovale. Elle est aussi parfaite pour les hommes qui ont les cheveux bouclés, de façon naturelle.

2. Coupe de cheveux tendance pour homme : le mulet modernisé

Depuis peu, la tendance du mulet revient en force, autant chez les hommes que les femmes. Encore une fois, les experts capillaires ont réussi à lui insuffler un vent de fraîcheur. Cette fois-ci, la différence de longueur entre le devant et le derrière est moins marquée. Cette coupe de cheveux est plus fluide, plus structurée et plus carrée que ce qui a déjà été vu. Si certains la portent en Slick back vers l'arrière, d'autres vont la préférer en Crop top, en misant sur le volume du dessus de la tête.

À qui cette coupe de cheveux convient-elle? Selon Ophélia-Anne, la coupe de cheveux mulet convient davantage aux hommes qui ont le visage arrondi puisque ce type de coiffure a tendance à l'allonger. Mais, il est toujours possible de l'adapter selon la morphologie du visage.

3. Coupe de cheveux tendance pour homme : le buzz cut

Cette coupe de cheveux tendance tire ses influences de la rue. Pour la porter fièrement, il suffit d'entretenir ses cheveux régulièrement afin que ceux-ci restent courts. Il est possible de créer des formes sur le crâne ou d'ajouter des couleurs afin d'agrémenter son buzz cut. Idéal pour la saison estivale, le buzz cut est la parfaite coiffure pour ceux qui aiment porter le chapeau.

À qui cette coupe de cheveux convient-elle? Ophéplia-Anne estime que ce type de coupe de cheveux peut convenir à plusieurs hommes. La longueur de la coupe doit simplement être adaptée à la morphologie de la tête.

TENDANCES CHEVEUX HOMMES

En dehors des coupes de cheveux tendances pour homme, Ophélia-Anne remarque que certains grands courants naissent, alors que d'autres s'essoufflent.

Le cheveu bouclé pour l'homme!

Les chanceux, ceux aux cheveux bouclés naturellement, peuvent utiliser des produits coiffants pour sublimer leur coupe. « La crème coiffante est parfaite pour les hommes qui ont un cheveu naturel et épais, alors que la pate coiffante va servir les hommes qui ont les cheveux plus fins », explique la spécialiste.

Si la permanente a longtemps été réservée à l'élite féminine, c'est chose du passé. Ophélia-Anne confirme la tendance : de plus en plus d'hommes manifestent l'envie de recevoir une permanente pour avoir de jolis cheveux bouclés.

Le naturel revient au galop!

La coupe vintage, qui proposait une séparation bien définie sur le côté de la tête et une franche léchée sur l'autre, n'est plus des tendances. Cette saison, le naturel l'emporte sur tout le reste. Les coupes de cheveux pour homme sont souples, faciles à coiffer et légèrement décoiffées. Le genre masculin doit assumer le mouvement naturel de sa chevelure.

Parlant de naturel, l'experte nous assure que la coloration est de moins en moins présente cette saison. Lorsqu'elle en réalise, c'est seulement pour donner un éclat doré et naturel aux cheveux... un peu comme le feraient les rayons du soleil!

La barbe sous le bistouri!

Pendant des années, les hommes portaient une barbe longue et imposante. C'est maintenant chose du passé. Pour l'été 2022, les hommes pourront alléger leur pilosité. Les barbes, on les préfère plus courtes et carrées. Le seul endroit où le poil du visage est légèrement plus long est au niveau de la moustache.