La Cité de l'énergie présente sa programmation estivale de 2022!

CULTURE - En 2022, c’est le 25e anniversaire de la Cité de l’énergie. La Cité de l'énergie est un complexe muséal immersif qui propose aux visiteurs un voyage à travers le temps et l'espace à la découverte des sciences de l'énergie et des industries, de l'histoire et du patrimoine de Shawinigan et de sa région. Cette année, la Cité de l’énergie, en collaboration avec Imagine Spectacles, est heureuse de présenter deux grandes revues musicales à l’Amphithéâtre Québecor : Crazy Country, en première mondiale, du 5 au 30 juillet, et Une nuit sous les ponts de Paris, de retour à la demande générale du 2 au 20 août.

