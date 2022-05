Découvrez la sélection de vins Bù à déguster cet été

C'EST BON À BOIRE - Découvrez la sélection de Jessica Harnois. Le Vin Orange Canadien a été très populaire l’automne passé et il est de retour cet été en édition limitée. C’est un vin tendance qui charmera autant les gourmets que les curieux. Sec à souhait, quelques notes épicées se glissent sur fond de litchi et d’abricot. On découvre également un des vins du moment : un Albarino d’Espagne. Très goûteux et frais en bouche. Vif, avec ses arômes d’agrumes, il stimule les papilles.Il peut se servir à l’apéro, aux côtés d’une entrée végétarienne ou de poissons frais.