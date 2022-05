SPCA de Montréal : Freedom se cherche une nouvelle famille pour la vie!

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

Freedom cherche une famille auprès de laquelle il pourra s'épanouir

Freedom est un hongre de 8 ans qui a été secouru par la SPCA de Montréal l’hiver dernier. Il séjourne actuellement dans une famille d’accueil à la campagne, en attendant qu’un foyer permanent où il pourra continuer de s’épanouir lui ouvre son cœur.

Sa gardienne le décrit comme un cheval très gentil qui a fait de beaux progrès depuis son arrivée. Il faut dire que sa vie n’a pas été facile jusqu’à son sauvetage : enfermé dans un box sale, Freedom a été privé d’exercice, de lumière naturelle et de contacts sociaux pendant 6 ans.

Une famille patiente et ayant de l’expérience avec les chevaux sera idéale pour lui afin de l’aider à s’adapter graduellement à sa nouvelle liberté. Freedom a récemment été castré et il est en convalescence.

Une fois à l’aise, Freedom adore appuyer sa tête doucement sur les épaules des personnes qu’il connaît et sollicite sans retenue des gratouilles derrière l’oreille. Avec le temps, il est devenu très à l’écoute de l’humain et accepte beaucoup plus facilement de se faire brosser. C’est un véritable amour, et il mérite une belle vie.

Pour adopter Freedom

Si vous pensez pouvoir offrir une belle vie à Freedom, remplissez le formulaire sur le site de la SPCA de Montréal. Veuillez noter que des frais d’adoption de 595 $ s’appliquent.