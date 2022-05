Des bons flacons de la péninsule du Niagara

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un vin original, déstabilisant, déroutant et fort plaisant

Discovery Series 2021

P3 - Inniskillin

Péninsule du Niagara – Ontario – Canada

Code : 13880256

Prix : 21,05 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 255 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.2 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : des fromages de chez nous ou des mets asiatiques.

Ce vin fait de pinot noir, de pinot gris et de pinot blanc a subi une légère macération pelliculaire. Il offre donc un visuel ayant une coloration quelque peu rosée et grisonnante. C’est gras, enveloppant, rond, huileux, caressant et de très bon volume au gustatif. On aime et on en redemande ! À boire lors des 18 à 24 mois suivant son achat.

2. Un pinot noir entrée de gamme qui est tout à fait recommandable pour sa modeste facture

Pinot Noir 2019

Cuvée Michele Bosc – Château des Charmes

Péninsule du Niagara – Ontario – Canada

Code : 10745495

Prix : 17,15 $

Disponibilités : + 145 bouteilles en ligne et 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.4 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : un poulet portugais ou une assiette de charcuteries.

Ce pinot canadien ne vous fera assurément pas toucher le firmament ontarien. Par contre, en tenant compte qu’il ne coûte que 17$ la bouteille, vous serez agréablement surpris par la qualité de son fruit. Simple, efficace, honnête et agréable. Ne l’oubliez pas plus de 2 ans dans votre réserve.

3. Un juteux, primaire et friand gamay de climat frais!

Gamay 2019

L’insouciant – Bachelder

Péninsule du Niagara – Ontario – Canada

Code : 14822363

Prix : 21,95 $

Disponibilités : 60 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : du boudin noir, des rognons, du ris de veau ou une poêlée de champignons sauvages.

Ça, c’est tellement mon genre de rouge! Servez-le en fin de soirée en bordure du feu de camp ou sur la terrasse au chalet et vous accrocherez assurément un sourire au visage des gens que vous aimez. C’est frais, facile, passe-partout, peu tannique et d’une fraîcheur exemplaire. Dégustez la bouteille au courant des 2-3 années à venir pour bien en profiter.