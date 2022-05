Le Curateur public du Québec lance une série balados

C'EST BON À SAVOIR - Le Curateur public lance la série balados: «On a tous un rôle à jouer» à laquelle participe Kim Thuy. Cette série sert de présentation à l’entrée en vigueur de la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité. L’arrivée de cette loi se fera en novembre 2022.

Dans cette série balado, Kim Thuy nous guide à travers des rencontres chaleureuses et riches. Elle nous explique et nous fait découvrir une nouvelle loi bienveillante et inclusive. Elle nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer pour protéger ceux qui en ont besoin et valoriser leur autonomie.

Apprenez-en plus sur Le Curateur public du Québec.