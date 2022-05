Des cas suspectés de variole du singe dans le grand Montréal. Quelle est cette infection et quels sont les symptômes?

SANTÉ - Depuis début mai, des dizaines de cas ont été rapportés dans plusieurs pays d’Europe, et maintenant au Canada et aux États-Unis. La Direction régionale de santé publique de Montréal a confirmé hier 17 cas suspects de variole du singe dans le Grand Montréal. On en parle davantage avec la professeure de biochimie à l’Université de Montréal et spécialiste en virologie, Dre Nathalie Grandvaux.