SPCA de Montréal : Frank se cherche une nouvelle famille pour la vie!

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

Le noble Frank attend une famille à sa mesure

Frank est un adorable chat de 6 ans en attente d’adoption à la SPCA de Montréal. Ce matou très attachant – un coup de cœur de l’équipe du refuge – est à la recherche d’un foyer sans jeunes enfants et ayant de l’expérience avec les félins, car il a besoin d’une période d’adaptation quand il se retrouve dans un nouvel environnement et il accepte les caresses seulement quand ça lui convient, comme un petit roi! Une fois à l’aise, Frank viendra vous voir dans l’espoir de recevoir de l’attention... ou une gâterie, oh! le gourmand. Il adore aussi l’herbe à chat et pourrait s’y rouler pendant des heures.

Frank est porteur du FIV, soit le virus de l'immunodéficience féline, mais cela ne l’empêche pas d’avoir une belle qualité de vie. Frank est un amour de chat et il rendra certainement sa nouvelle famille très heureuse! Y a-t-il une place dans votre cœur pour ce gentilhomme?

Pour adopter Frank

Si vous désirez rencontrer Frank, repérez sa fiche sur la page des adoptions du site Web de la SPCA de Montréal et remplissez le formulaire.

Nous vous invitons à consulter aussi les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

Merci de choisir l’adoption!