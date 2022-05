2 blancs et 2 rouges à moins de 16 $ la bouteille

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc du Douro qui en offre beaucoup pour seulement 13 huards

Douro 2020

Coroa D’Ouro - Poças

Douro - Portugal

Code : 412338

Prix : 13,15 $

Disponibilités : 100 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.5 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des poissons panés, des croquettes de poulet ou une entrée d’asperges poêlées.

Depuis son arrivée sur les tablettes, ce blanc ibérique nous charme à coup sûr quand il passe annuellement dans notre verre Riedel. Parfums invitants, bouche de bonne texture, finale agréable et sans lourdeur. Rien ne cloche. Ne l’attendez pas plus de 2 ans dans la fraîcheur de votre cellier.

2. Un tout à fait recommandable blanc italien fait d’un cépage méconnu, le falanghina!

Vino da Tavola

Albente - Feudi di Gregorio

Campanie - Italie

Code : 14228356

Prix : 14,40 $

Disponibilités : 70 bouteilles en ligne et 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.2 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de fettuccine aux fruits de mer, un grilled cheese de fromage Hercule ou d’Alfred le Fermier.

Ce sera bien difficile de trouver un défaut à ce blanc italien ne coûtant même pas 15 dollars. En fait, c’est loin d’être un « grand vin » mais c’est encore plus loin d’être une « piquette » sans âme qui est bourré de sucre résiduel et de copeaux de bois. Servez-le en dégustation à l’anonymat aux copains en leur demandant combien ça vaut. Buvez la bouteille au courant des 18 à 24 mois suivant son achat.

3. Un vin nature du Beaujolais qui est nouveau sur notre marché

Beaujolais Villages 2020

Mr No Sulfite - Albert Bichot

Beaujolais - France

Code : 14879546

Prix : 15,55 $

Disponibilités : 420 bouteilles en ligne et 255 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.6 gramme

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de saucisses, un poulet portugais ou du boudin noir.

Ce Mr No Sulfite ne se prend vraiment pas pour un délicieux cru du Beaujolais. C’est plutôt un rouge d’entrée de gamme qui est jeune, primaire, juteux, débordant de fruit et sans grande promesse. On sent et on goûte la « grappe » et le « jus » de raisin frais dans le verre. Servez-le assez rafraîchit et il vous le rendra bien. Je vous recommande de consommer la bouteille dans la prochaine année et demie pour éviter les déceptions.

4. Un rouge languedocien tout à fait surprenant pour seulement une douzaine de huards.

Pays d’Oc 2020

Mayline - Cave de Roquebrun

Languedoc - France

Code : 552505

Prix : 12,50 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des burgers de porc effiloché ou des brochettes de bœuf et de poivrons multicolores.

Vous cherchez un vin à prix d’ami pour un mariage, un méchoui ou toutes autres réceptions de nombreux convives ? Mettez la main sur cette cuvée du Sud de la France qui est sans vice! Un rouge simple, honnête, efficace, passe-partout... À boire lors des 18 à 24 prochains mois.