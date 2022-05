Poulet shish taouk grillé, yaourt au sumac, basmati aux 7 épices et tomates éclatées

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

Poulet :

1 kg (1000g) de hauts de cuisse de poulet shish taouk mariné Adonis

Yaourt parfumé :

2 tasses (500ml) de yaourt grec épais

2 c. à soupe (30ml) de Sumac

1 oignon vert émincé

2 gousses d'ail confit dans l’huile et haché

1⁄2 jalapeno épépiné et haché

Basmati parfumé :

2 tasses (500ml) de riz basmati

3 tasses (750ml) de bouillon de légumes

1 c. à thé (5ml) de sel fin

1 c. à soupe (15ml) de sept épices

6 feuilles de menthe fraîche ciselée

Tomates éclatées :

24 tomates cerises

1⁄2 tasse (125ml) d’huile d’olive

1⁄2 tête d’ail

3 branches de thym frais

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le grill à feu élevé en laissant une zone de cuisson fermée (cuisson indirecte). Éponger le poulet de sa marinade et l'huiler légèrement avec un filet d’huile d’olive pour le préparer à la cuisson. Cuire à feu vif de 2 à 3 minutes pour bien le griller et finir la cuisson dans la zone indirecte pour 8 à 10 minutes.

Étape 2 : Pour la cuisson du riz, rincer ce dernier jusqu’à ce que l’eau qui s’en écoule soit claire. Mettre ensuite le riz, les épices, le sel et le bouillon à ébullition. Une fois les premiers bouillons, couvrir puis baisser le feu au minimum et laisser cuire 15 à 18 minutes ou jusqu’à ce que le riz soit cuit à point. Réserver au chaud.

Étape 3 : Pour les tomates, dans un rondeau mettre l’huile, l’ail et le thym à feu doux et assaisonner de sel et poivre généreusement. Confire jusqu’à ce que les premières tomates fendillent, mais restent entières. Retirer de l’huile pour le service. (Récupérer l’ail confit pour ajouter dans le yaourt)

Étape 4 : Pour le yaourt, hacher l’ail et l’ajouter avec le jalapeno, le sumac et l’oignon vert pour créer une sauce parfumée. Assaisonner de sel et poivre et y ajouter un filet d’huile d’olive.

Étape 5 : Une fois le riz cuit, le parfumer avec la menthe ciselée et bien l’assaisonner. Servir au fond de l’assiette puis garnir avec le poulet et les tomates éclatées. Accompagner votre plat d’une généreuse portion de yaourt au sumac et de quelques pains pitas !

Étape 6 : Bon appétit.