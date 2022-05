10 livres parfaits pour les vacances d'été

Que vous lisiez au chalet, sur le bord d'un lac ou dans un parc, ces romans sont des indispensables pour s'évader et bien débuter les vacances cet été.

10 ROMANS POUR L'ÉTÉ

1. La pluie des autres, Daphné B.

Résumé Qub livre: Une nouvelle voisine, aperçue de loin, s’absente de l’école. Très tôt, se dessine chez la narratrice l’envie de la connaitre et de la sauver de sa mystérieuse maladie. Elle-même aux prises avec l’amour blessant de sa mère, la narratrice tente de départager son amitié et son amour pour Alejandra, atteinte d’un trouble alimentaire qui l’efface peu à peu du monde. La pluie des autres est un recueil dur, rempli d’images magnifiques et qui explore les fragiles limites entre l’amitié et l’amour, entre la vie, la survie et la mort.

Prix: 12,95$

Achat: La pluie des autres

2. Une femme extraordinaire, Catherine Éthier

Résumé Qub livre: En anglais, on appelle une particule de paillettes une « scintilla », un mot qui se traduit aussi par « étincelle », mais c'est moins joli. Une femme extraordinaire porte le récit de scintillas, hors glitter. Des abîmées. Des qui brillent trop. Des écartées, qui se sont prises entre les craques du bois franc et que la balayeuse n'embrassera pas, même si, vu de haut, ça brille. Ces choses-là arrivent.

Prix: 27,95$

Achat: Une femme extraordinaire

3. Chute libre, T.J. Newman

Résumé Qub livre: Vous venez d’embarquer sur un vol à destination de New York. Il y a cent quarante-quatre passagers à bord. Ce que vous ne savez pas, c’est que trente minutes avant le vol, la femme et les deux enfants du pilote ont été kidnappés. Pour sauver sa famille, le pilote a pour ordre de crasher l’avion. Tous les passagers doivent mourir. Bon vol.

Prix: 32,95$

Achat: Chute libre

4. Au pays du désespoir tranquille, Marie-Pierre Duval

Résumé Qub livre: Marie a de la chance. Elle a tout. Du moins en apparence. Un jour, l'effervescence des studios de télévision et sa situation enviable ne lui suffisent plus. Elle ne peut plus supporter cette existence. Cette incorrigible recherchiste s'attaque alors à son dossier d'enquête le plus important : sa chute, et peut-être celle de tant de femmes de sa génération. La famille, la vie professionnelle, toute cette technologie qui la submerge ; pour comprendre, Marie ne ménage aucune strate de sa réalité, allant même jusqu'à fouiller dans les fibres du Québec, pays où elle est née. Portée par ses découvertes, elle tente d'apprivoiser la vraie vie. Sa vraie vie. Libre de ses domestications.

Prix: 29,95$

Achat: Au pays du désespoir tranquille

5. La femme de chambre, Nita Prose

Résumé Qub livre: Je suis votre femme de chambre. J’en sais tellement sur vous. Mais en fin de compte, vous: que savez-vous vraiment de moi ? » Bienvenue au prestigieux hôtel Regency Grand, avec ses tapis de velours rouge, ses dorures et ses employés plus rocambolesques les uns que les autres. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y travaille comme femme de chambre et en connaît tous les recoins. Mais un jour, elle trouve la richissime Mme Black dans sa suite, paniquée, aux côtés du corps sans vie de son mari – une pagaille bien compliquée à ordonner. Mêlée malgré elle à cette étrange affaire de meurtre, Molly va mener l’enquête, aidée de quelques précieux collègues et amis. Elle va alors découvrir que derrière la magnifique façade, le Regency Grand cache bien des secrets...Client assassiné, employés loufoques et femme de chambre attachante : entrez dans les coulisses d’un hôtel de luxe !

Prix: 24,95$

Achat: La femme de chambre

6. La sueur est un désir d'évaporation, Anne Genest

Résumé Qub livre: Jeune quinquagénaire, Jacinthe découvre la course à pied. « Elle change », note Bernard, son conjoint, dans un carnet qu'il remplit pour se distraire parce que la vie lui semble fade depuis qu'il a vendu sa librairie. Pour tromper l'ennui, il adopte un chat, qui le tient au chaud quand il écrit. Plus il note ses observations, plus il craint de perdre Jacinthe, qui se transforme. Aidé du marchand de tabac, son allié, Bernard prépare sa révolte. Tandis que l'une revit, l'autre sombre. La sueur est un désir d'évaporation conjugue suspense et mélancolie dans un récit tout en délicatesse.

Prix: 27,95$

Achat: La sueur est un désir d'évaporation

7. Plessis, Joël Bégin

Résumé Qub livre: Schefferville, 1959. Dans le guest house de l'Iron Ore Company of Canada, le vieux Chef se meurt. Attaque cérébrale soudaine. Du moins, c'est ce qu'on prétend. Parce qu'il apparaît vite qu'il se trame quelque chose de louche, à Schefferville. C'est à Paul-Émile Gingras, jeune policier trifluvien pas spécialement doué, que son grand-oncle Jos-D., ministre de la Colonisation et bras droit de Maurice Duplessis, assigne la tâche de démêler tout ça. Alors pas le choix, avec son ami Gégé Godin – oui, ce Godin-là –, Gingras prend la route de la Côte-Nord. Un roman noir, donc ? Oui, mais le plus coloré qui soit. Passant de la farce à la fresque historique, du drame familial au vrai-faux portrait d'une classe politique, du picaresque au naturalisme, Joël Bégin louvoie entre les genres et les époques pour composer la fantasmagorie jubilatoire d'une Grande Noirceur à l'agonie.

Prix: 32,95$

Achat: Plessis

8. La dernière chose qu'il m'a dite, Laura Dave

Résumé Qub livre: Un roman haletant sur une femme qui pensait avoir trouvé l'amour de sa vie... jusqu'à ce qu'il disparaisse. Avant de disparaître, Owen Michaels fait parvenir un mot à son épouse, Hannah : « Protège-la. » Owen parle de sa fille Bailey, seize ans. Mais entre les deux femmes, les relations sont tendues. Bailey, qui a perdu sa mère très jeune, n'accepte pas le récent mariage de son père avec Hannah. Tandis que les appels d'Hannah à son mari restent sans réponse, que le FBI arrête le patron d'Owen, que des agents de police et du FBI font irruption chez elle à Sausalito, Hannah réalise que son mari n'est pas celui qu'il prétendait être... Pourquoi Owen a-t-il disparu soudainement de la vie de sa femme et de sa fille chéries sans laisser aucune trace ? Pourquoi a-t-il laissé une fortune en liquide cachée dans le manteau et le casier du collège de sa fille ? Malgré leurs différences, Hannah et Bailey s'allient pour découvrir la vérité. Mais en réunissant les pièces du puzzle de l'existence passée d'Owen, elles doivent accepter l'évidence : leurs vies ne seront plus jamais les mêmes.

Prix: 29,95$

Achat: La dernière chose qu'il m'a dite

9. Avant, Dominique Drouin

Résumé Qub livre: Soixantenaires et solidaires ! En novembre 2017, trente ans après avoir quitté le club de lecture de la bibliothèque municipale de Rosemère, huit femmes au tournant de la soixantaine se retrouvent par le biais de Facebook et reprennent les activités du cercle. À la suite de ces retrouvailles, elles se penchent sur des livres portant sur la psychologie positive, qui seront la bougie d'allumage pour amener des conversations et des réflexions autour de leurs vies, de leurs accomplissements, de leurs échecs, de leurs désirs, et surtout pour apporter des changements à leur existence. Si bien qu'en mars 2020, après quinze ouvrages discutés, elles s'installent dans un immeuble en copropriété afin de s'entraider, de se tenir compagnie et de mieux vieillir.

Prix: 29,95$

Achat: Avant

10. Je revenais des autres, Mélissa Da Costa

Résumé Qub livre: Ambre, 20 ans et au bord du gouffre, part travailler dans un hôtel à la montagne. L'occasion de prendre un nouveau départ. Philippe a quarante ans, est directeur commercial, marié et père de deux enfants. Ambre a vingt ans, n’est rien et n’a personne. Sauf lui. Quand, submergée par le vide de sa vie, elle essaie de mourir, Philippe l’envoie loin, dans un village de montagne, pour qu’elle se reconstruise, qu’elle apprenne à vivre sans lui. Pour sauver sa famille aussi. Je revenais des autres est l’histoire d’un nouveau départ. Le feuilleton d’un hôtel où vit une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés, doutes, colères, rancœurs, amours aussi. Le roman des autres, ceux qu’on laisse entrer dans sa vie, ceux qui nous détruisent mais surtout ceux qui nous guérissent. Une écriture fluide et juste. Marie Lechevalier, Lire-Le Magazine littéraire. Un livre touchant, une ode à la résilience. À lire absolument. Jean-Didier Derhy, Le Progrès.

Prix: 32,95$

Achat: Je revenais des autres

