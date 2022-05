Le rôle du pharmacien auprès des personnes atteintes du cancer

Au Québec, le cancer est malheureusement la principale cause de décès, et selon Statistique Canada, près de deux Canadiens sur cinq recevront ce diagnostic au cours de leur vie.

Grâce à la recherche, le taux de survie s'est toutefois grandement amélioré au cours des dernières décennies. Afin de sauver et de changer la vie des personnes atteintes de cancer et de leurs proches, il faut continuer à soutenir la recherche, et ce, à plusieurs niveaux.

Si vous ou l'un de vos proches recevez un diagnostic de cancer, sachez que la collaboration d'une équipe de professionnels de la santé qualifiés, dont votre pharmacien de famille* fait partie, joue un rôle important dans l'accompagnement des patients atteints de cancer.

Votre pharmacien de famille: un allié proche de votre santé

Si vous débutez un traitement contre le cancer, sachez que votre pharmacien de famille travaillera en étroite collaboration avec votre équipe soignante (oncologue, médecin de famille, infirmière pivot, psychologue, nutritionniste, physiothérapeute, etc.) et qu'il est en mesure de vous soutenir de différentes façons.

En effet, votre pharmacien représente un allié précieux. En plus de répondre à vos questions sur la maladie, il veille à l’efficacité et à la sécurité de vos traitements. Il s'assure que les médicaments prescrits soient adaptés à votre situation tout en vous expliquant leur mode d’administration et leur manipulation sécuritaire. Il peut également vous aider dans la gestion de vos médicaments et ainsi favoriser votre adhésion au traitement.

Entre autres, il vous indique les précautions à prendre pour éviter toute interaction médicamenteuse. Il vous conseille au sujet de mesures à adopter et vous informe si certaines actions sont à éviter. Il vous renseigne sur les effets secondaires de vos traitements et sur la façon de les prendre en charge. Il vous indique des symptômes importants à surveiller qui nécessitent une consultation rapide.

Votre pharmacien de famille n'est pas seulement un professionnel de la santé à l'écoute de vos besoins, mais il est aussi d'une aide précieuse pour que votre santé soit entre bonnes mains.

Soutenons la recherche

Uniprix, en collaboration avec l'Institut du cancer de Montréal, vous propose de vous joindre à la lutte contre le cancer dans le cadre de la campagne Unis pour un avenir sans cancer.

C'est en contribuant à la recherche que nous parviendrons à améliorer et à sauver la vie des personnes atteintes de cancer et peut-être réussir un jour à vaincre la maladie.

C'est en contribuant à la recherche que nous parviendrons à améliorer et à sauver la vie des personnes atteintes de cancer et peut-être réussir un jour à vaincre la maladie.

