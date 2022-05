Le rôle du pharmacien de famille dans l’accompagnement des patients atteints de cancer

SANTÉ - Votre pharmacien a un rôle important à jouer en vous offrants services et conseils pour des conditions de santé diverses.

Saviez-vous que 2 Canadiens sur 5 vont recevoir un diagnostic de cancer au cours de leur vie ? On connaît tous une personne dans notre entourage qui souffre ou qui a souffert du cancer et qui, pour se faire soigner, s'est faite accompagnée d'une équipe de professionnels de la santé dont le pharmacien. Professionnel facilement accessible, il accompagne et vous renseigne sur le mode d'administration des médicaments et les précautions à prendre en cas de réactions ou d'effets secondaires.