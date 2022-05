Le sommeil des bébés, un sujet qui préoccupe la plupart des parents

TENDANCES - On commence à voir de plus en plus d’articles qui parlent de la difficulté avec le sommeil des bébés en garderie. Confinés avec leur deux parents pendant la pandémie, ils ont développé un grand sentiment de sécurité quand ils sont avec eux, donc ils doivent se réadapter à la garderie. Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisé en petite enfance expliqueque c’est tellement positif pour le développement de l’attachement du bébé d’être resté plus longtemps avec les parents à la maison, qu’on peut voir ça comme une bonne chose, même si ça peut être complexe en garderie, les enfants finissent toujours par bien se réadapter.