Camping en Ontario : 10 sites incroyables où séjourner

Qui dit vacances, dit camping et quoi de mieux que de se dépayser sans avoir à traverser la frontière? L'Ontario regorge d'endroits pour camper et créer des souvenirs mémorables en couple, en famille ou entre amis durant la belle saison. Voici notre sélection des 10 plus beaux lieux pour camper chez nos voisins ontariens.

10 SITES DE CAM(GLAM)PING EN ONTARIO

1. Camping du lac Cyprus, Tobermory

Si vous planifiez découvrir les impressionnantes falaises et les eaux bleues cristallines du parc national de la Péninsule-Bruce, le terrain de camping du lac Cyprus est l'endroit tout indiqué pour un séjour dans la péninsule. Les campeurs ont accès à des sites spacieux et tranquilles en pleine nature. Coup de coeur garanti !

PARCS CANADA

2. CABINSCAPE, Lake of Bays

Si vous êtes plus du type glamping, CABINSCAPE propose la location d'une trentaine de petites cabanes personnalisées, écologiques et à faible impact, pour des escapades intimes dans la nature. Ces installations permettent de s'évader et de décrocher en plein bois.

3. Camping Lake of Two Rivers, Parc provincial Algonquin

Niché sous d'imposants pins blancs, le terrain de camping Lake of Two Rivers se trouve au beau milieu du parc provincial Algonquin qui s'étend sur près de 8 000 kilomètres carrés. Cette destination convient parfaitement aux amoureux de plein air. Des sentiers de randonnée et des pistes cyclables sont accessibles directement à partir du camping. Accès à la plage du lac pour se baigner ou encore pour y faire du canot lors des chaudes journées d'été!



4. Camping du Parc provincial de Sandbanks, Picton

Secteur fort prisé par les Québécois pour ses nombreux atouts: dunes, grandes plages de sable fin, eau chaude du lac Ontario. Une seule visite vous séduira! Le parc provincial de Sandbanks est un excellent lieu de départ pour explorer l'entièreté du comté de Prince Édouard reconnu, entre autres, pour ses circuits cyclotouristiques, ses vignobles et son offre alimentaire.

5. Parc provincial Pinery, Grand Bend

Si ce camping est si grand et si populaire, c'est notamment grâce aux 10 kilomètres de plage de sable qui bordent le lac Huron. Vous y verrez des couchers de soleil classés par National Geographic parmi les « dix plus beaux au monde »! Le parc provincial Pinery se distingue aussi par ses cabines et ses yourtes.

Shutterstock Boardwalk Leading to a Lake Huron Sunset - Pinery Provincial Park, Ontario, Canada

6. Parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne, Honey Harbour

Laissez-vous tenter par les hébergements oTENTik (à mi-chemin entre tente et chalet rustique) ou encore pour le prêt-à-camper avec les chalets du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne.

Facebook: Georgian Bay Islands National Park

7. Parc provincial Sleeping Giant, Thunder Bay

Le parc provincial Sleeping Giant promet certaines des plus belles vues de l’Ontario et propose aux visiteurs une quantité infinie d’activités. Que ce soit pour la randonnée, le vélo, en passant par le camping ou l’observation de la faune, tous les membres de la famille voudront y retourner encore et encore.

8. Parc provincial Bon Echo, Cloyne

Situé sur la boucle des hautes-terres, ce parc offre le camping de nuit en tente ainsi que la location de yourte et de cabines de camp. Pendant votre séjour, profitez des divers sentiers de randonnée, des plages de sable ou louez un canot pour explorer le lac Mazinaw et découvrir le massif rocheux Mazinaw où se trouve la plus importante collection de pictogrammes autochtones visibles au Canada.

9. Parc national des Mille-Îles

L’est de l’Ontario est un véritable terrain de jeu pour ceux qui aiment pagayer. Il s'agit de la meilleure façon de parcourir le parc national des Mille-Îles. Vivez la magie de cette nature sauvage captivante et historique, située à quelques heures de Toronto et de Montréal.

PARCS CANADA

10. Camping de l'anse Hattie du parc national Pukaskwa, Heron Bay

Le parc national Pukaskwa, situé en bordure du lac Supérieur dans le nord de l'Ontario, est une merveille de la nature. Doté du plus long rivage non aménagé de tous les Grands Lacs, vous pourrez y admirer des vues incroyables et de magnifiques forêts boréales. On y trouve même d'anciennes structures rocheuses construites par les premiers habitants de la région.

• À lire aussi: Camping Rimouski : 10 lieux enchanteurs où camper

• À lire aussi: Camping Gaspésie : 10 lieux exceptionnels où camper

• À lire aussi: Camping Charlevoix : 10 lieux magnifiques où camper

• À lire aussi: Camping au Québec : répertoire des plus beaux endroits où camper

• À lire aussi: Les plus belles plages à visiter lors de votre prochain roadtrip à l’Île-du-Prince-Édouard