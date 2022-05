Comment vivre avec un animal de compagnie quand vous avez des allergies

Vos allergies vous empêchent de profiter pleinement du bonheur de vivre sous le même toit qu’un animal de compagnie? Si la réponse est affirmative, il existe quelques solutions pour remédier à la situation.

Un nez qui coule, des yeux qui pleurent, des éternuements à répétition ou une sensation de nez bouché sont souvent des signes que vous êtes allergique aux animaux. La première étape est de consulter un médecin ou un allergologue afin de déterminer le problème et recevoir un traitement adapté, au besoin.

Toutefois, si vos allergies en présence d’animaux sont plutôt légères et facilement contrôlées, vous pouvez minimiser vos inconforts avec ces quelques astuces. Qui sait, peut-être vous n’aurez plus à renoncer aux joies de partager votre quotidien avec un animal!

Voici des conseils qui pourraient améliorer votre quotidien:

Adoptez un animal moins «allergène»

Même s’il n’existe pas de chien ou de chat entièrement hypoallergénique, certains d’entre eux peuvent produire une faible quantité d’allergènes. Généralement, lorsque vous êtes allergique, vous réagissez aux squames – pollen animal ou pellicule – et aux protéines qui se trouvent dans la peau, l’urine et la salive animale. Alors, avant d’adopter un animal officiellement, testez votre réactivité: vous pourriez être chanceux et tomber sur un animal qui déclenche peu de symptômes.

Misez sur un filtre HEPA et un aspirateur central

Pour minimiser les symptômes de vos allergies aux animaux, passez l’aspirateur au moins deux fois par semaine afin d’éviter l’accumulation de poils. Si vous avez un aspirateur central, comme le H725 hybride de Cyclovac, c’est encore mieux: les saletés et les poils seront entièrement aspirés au lieu qu’une partie soit projetée dans l’air. Vous pouvez également opter pour un aspirateur muni d’un filtre haute efficacité HEPA qui débarrasse l’air des allergènes, de la poussière et des particules en suspension.

Retirez les poils des textiles de la maison

Moins il y aura de poils dans votre résidence, mieux vous vous porterez. Les vêtements, les rideaux, les coussins, les meubles en tissus et les tapis sont de véritables réservoirs à poils, acariens et poussières. Faites-leur la guerre régulièrement en vous armant d’un rouleau adhésif ou d’un aspirateur!

Brossez-le régulièrement

Pour éviter que les poils se dispersent partout dans la maison, colmatez le problème à la source en retirant quotidiennement les poils morts à l’aide d’une brosse. Pour encore plus de rendement, vous pouvez passer l’aspirateur en douceur directement sur votre animal. Cyclovac propose même un embout pratique, la brosse Vac’n’Groom, pour réaliser cette tâche avec efficacité et rapidité!

Aérez la maison chaque jour

Vivre dans une maison mal aérée n’aide en rien à minimiser les symptômes allergiques. Ouvrez les fenêtres! Trente minutes par jour seront suffisantes pour améliorer la qualité de l’air ambiant. Cette action simple contribuera à faire sortir les poils et les poussières en suspens qui exacerbent le picotement de vos yeux et autres inconforts.

Utilisez un purificateur d’air

Les purificateurs d’air peuvent faire une véritable différence en améliorant votre confort en présence d’un animal. Utilisez-en un portatif dans les pièces que vous occupez fréquemment dans la maison. Par exemple, le purificateur d’air Cyclo UV: 510C peut neutraliser 99,97 % des bactéries et des particules microscopiques (allant jusqu’à 0,3 micron), et ce, même dans une pièce ayant une superficie de 1545 pieds carrés. En prime: en plus de capturer les poils et la poussière, il pourra même vous débarrasser des mauvaises odeurs.

Interdisez-lui l’accès à votre chambre

Malheureusement, pour ceux qui adorent se blottir avec toutou ou minou pendant la nuit, c’est un geste à éviter si vous souhaitez minimiser vos symptômes d’allergies. Vous devriez même fermer la porte le jour pour empêcher que votre animal «contamine» votre literie.

Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle, faire le ménage régulièrement afin d’éliminer les poils et les saletés vous aidera à vivre en harmonie avec votre chien ou votre chat malgré vos allergies.

