Les conseils pour une vente de garage réussie avec Julie du Page

TENDANCES - Il existe beaucoup de moyens de se débarrasser de ses biens usagés avec les différentes plateformes du web, mais on a beau avoir Kijiji et les Market Place de ce monde, la tradition d’une bonne vieille « vente de garage » demeure. Pourquoi? Il y a un aspect social et un contexte sympathique où on retrouve des voisins, parfois des amis. En tous cas, on rencontre des gens. C’est convivial et nostalgique. Dans certaines familles, c’est un classique. Partir avec son lunch et en faire plusieurs dans la journée. Une belle sortie. Les objets qui ne font plus l’affaire de l’un peuvent faire le bonheur de l’autre! On élimine le gaspillage et on aime ça!