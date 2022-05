Organisation de l'horaire familial: un indispensable pour la maison

L'organisation des agendas de toute la maisonnée peut facilement devenir un véritable casse-tête à l'approche de la rentrée scolaire. Cessez de chercher! Salut Bonjour et Les Éditions de l'Homme lancent une fois de plus cette année le Calendrier familial Salut Bonjour 2023. Cet outil qui fait maintenant partie de la famille vous sera utile pour ne rien oublier lors des périodes fort occupées. Conseils du jour, recettes et journées mondiales amusantes sont autant de nouveautés qui figurent à la nouvelle édition du calendrier pour bien vous accompagner d'août 2022 à décembre 2023.

Le contenu du calendrier, axé sur la réalité québécoise, répond aux besoins des gens qui souhaitent mieux planifier leur quotidien, qu’il s’agisse d’une famille avec enfants en âge scolaire, d’une famille composée d’adultes seulement ou de personnes vivant seules.

Il s’adresse à un public québécois branché sur l’actualité, est inclusif (on y souligne la journée contre l’homophobie et la transphobie, la journée de l’autisme, les fêtes des principales religions, les dates où Mercure rétrograde, etc.), offre un contenu pratico-pratique solide et est relevé d’une touche d’humour. Cette quatrième édition comportant désormais 17 mois met d'ailleurs en vedette la nouvelle signature graphique de l’émission.

L'outil de planification imprimé sur du papier mat est compatible avec tous les types d'encre. Son design épuré laisse davantage d'espace pour écrire, sans catégories restrictives.

Le Calendrier familial est un indispendable pour vous aider à organiser votre rentrée en famille. N'attendez plus et procurez-vous cet outil indispensable en pharmacies, dans les supermarchés et les magasins Costco ainsi que dans toutes les bonnes librairies. Le calendrier pratique est disponible dès le 25 mai 2022.

Pour vous procurer le Calendrier familial Salut Bonjour sans tarder ou encore pour connaître tous ses points de vente, c'est par ici.

Prix: 12,95$

Achat: Calendrier familial Salut Bonjour

QUB livre

• À lire aussi: 4 astuces pour bien organiser votre semaine et profiter au maximum des moments en famille

• À lire aussi: Comment se préparer à la rentrée scolaire?

• À lire aussi: Rentrée scolaire: tout pour une organisation futée et des matins pas trop pressés