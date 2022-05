À l'approche des vacances, Me Sophie Gagnon fait le tour des questions pour les locations de chalet

Le 9h15

Les locations de chalet

Les vacances approchent et plus que jamais les locations de chalet ont la cote. Mais comme pour tout, il y a des lois et règlements à connaître. Est-ce que n’importe qui peut louer son chalet ? Y’a-t-il une limite au dépôt qui peut être exigé ? Quels sont les recours si le chalet ne ressemble pas à ce qu’on a vu sur les photos ? Dans notre 9h15, avec Me Sophie Gagnon, on fait le tour de la question.