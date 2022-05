Alexandra Larochelle nous présentes son 23e roman qui explore le sujet de l'amour toxique chez les adolescents

BUZZ - Parents d’ados et ados, on s’adresse à vous ce matin. L’adolescence est une période de la vie où on fait ses premières expériences dont celle de tomber amoureux. La première relation amoureuse est très spéciale et aussi très importante.

On reçoit ce matin la prolifique auteure Alexandra Larochelle qui s’est penché sur le sujet des amours toxiques chez les ados.

Découvrez le livre Jusqu'à ce que ça fasse bang de Alexandra Larochelle.