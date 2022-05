ACTUALITÉS - Le 25 mai marque le 2e anniversaire de la mort de George Floyd sous les mains policières. Le sujet du racisme systémique prend de plus en plus de place dans les discussions au sein de la société québécoise. Amnistie Internationale propose une nouvelle campagne contre le racisme systémique, qui a pour but d’éveiller les esprits et de mettre le racisme systémique sur la map, littéralement. Son principe est simple, il suffit d’aller ajouter une localisation sur Google Map, dans laquelle on retrouve une question concernant le racisme systémique au Québec.

Nous recevons France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnistie internationale Canada francophone pour discuter de cette campagne.