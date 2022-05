Entrevue

Nous recevons les meilleurs amis Michel Charette et François Chénier

On reçoit les acteurs, mais aussi les auteurs et metteur en scène Michel Charette et François Chénier! Ces deux compères, aussi drôles que complices, sont deux excellentes raisons d’aller faire un tour à l’Institut cet été! On a le bonheur de terminer la semaine avec eux.

La suite de l'entrevue :