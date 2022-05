Médiation familiale: trouvez des solutions adaptées à votre situation

Après une rupture, il y a plusieurs éléments à considérer, que ce soit le partage des biens ou tout ce qui a un lien avec les enfants, comme la garde et la pension alimentaire. Il peut également y avoir des émotions négatives en jeu, créant de l’animosité entre les deux parties.

C’est pourquoi en droit familial, un avocat, membre du Barreau du Québec, est le professionnel tout indiqué pour vous proposer des manières de résoudre les différends, beaucoup plus facilitantes que de se présenter seul devant un juge. Et il le fait avec autant d’humanité que de professionnalisme!

Plusieurs solutions adaptées à chaque situation peuvent être envisagées selon les modes de prévention et de règlement des différends (PRD). Ce concept juridique tient compte de tous les éléments de la mésentente – de l’estime de soi en passant par l’équité ou la sécurité – afin de résoudre les conflits.

Les PRD peuvent se décliner en diverses catégories, comme la prévention, la médiation, le droit collaboratif, la négociation ou l’arbitrage. Bien souvent, la médiation est le procédé choisi.

Le coût de la première consultation en médiation varie, mais il est possible de discuter d’un montant forfaitaire et d’une limite d’heures afin de ne pas dépasser votre budget. Aussi, dans le cas de revenus faibles, le service est gratuit grâce à l’aide juridique.

Qu’est-ce que la médiation?

La médiation familiale se déroule lors d’une ou plusieurs rencontres pendant lesquelles les ex-conjoints et leur avocat discutent afin de trouver des solutions satisfaisantes pour les deux parties.

Régler les conflits et prévenir les malentendus devient plus facile grâce à la présence d’un avocat qui est neutre et impartial. D’ailleurs, celui-ci peut les aider à mieux formuler leurs besoins et cerner les sources de tensions.

La médiation favorise donc le dialogue, ce qui est particulièrement bénéfique dans le cas où des enfants sont impliqués dans la séparation. En couchant sur papier les ententes entre les parents concernant leurs responsabilités et les décisions prises à deux, il devient alors plus simple d’établir un plan de match qui sera respecté.

Les avantages de choisir un avocat

On le sait, l’univers du droit peut être complexe! Alors, en faisant affaire avec un avocat qualifié dans le droit familial, vous bénéficierez des services d’un expert, membre du Barreau du Québec.

Comme il connaît bien les différentes lois, il arrivera rapidement à des propositions concrètes. Ainsi, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour un règlement hors cour. D’ailleurs, bien avant de se rendre devant un juge, l’avocat tentera de trouver une entente à l’amiable qui plaira aux deux parties.

Aussi, grâce à sa compréhension des dossiers, il peut rassurer les parties et éviter que leurs émotions leur jouent des tours.

Par ailleurs, même si vous vous entendez bien avec votre ex-conjoint, vous pourriez trouver ce type de rencontre bénéfique. En effet, en plus de régler les questions reliées à la séparation, il favorise le maintien de la bonne entente et permet aux parties de se doter d’outils de communication qui serviront sur le long terme pour gérer les possibles conflits.

Pour en connaître davantage sur la médiation familiale, écoutez la chronique de Jean-François Baril à Salut Bonjour:

Lorsqu’il est question de droit familial, il n’est pas obligatoire de régler ses mésententes d’ordre juridique par un procès. Vous vivez suffisamment d’émotions, alors n’ajoutez pas de stress inutile et laissez un avocat membre du Barreau du Québec vous accompagner avec bienveillance.