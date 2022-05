Tout savoir sur l'entretien des plantes araignées

Envie d'ajouter un peu de plantes vertes à votre espace de vie mais vous n'avez pas le pouce vert? Avant d'abandonner, tournez-vous plutôt vers le chlorophytum, mieux connu sous le nom de plante araignée. Ce spécimen est très populaire auprès des amateurs de plantes d'intérieur puisqu'elle est très facile d'entretien. Voici quelques conseils pour obtenir les meilleurs résultats.

Cette plante vivace possède un magnifique feuillage panaché et forme de longs rubans en guise de feuilles. Elle est certainement l'une des plantes d'intérieur parmi les plus faciles à cultiver. Le chlorophytum a l'avantage d'être extrêmement tolérant en matière d'arrosage et de soins. Il convient parfaitement aux jardiniers débutants ou à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à la culture des plantes vertes.

Comment avoir une belle plante araignée?

D'abord, assurez un bon drainage en utilisant un terreau pour empotage de qualité. Cette plante doit être arrosé régulièrement, mais de façon modérée, dès que le terreau semble sec. Au printemps et en été, il suffit de maintenir le terreau humide tandis qu'en hiver, il vaut mieux réduire l'arrosage de façon à ce que le sol soit complètement sec entre 2 arrosages.

Où placer un chlorophytum?

Fournissez-lui une lumière vive, sans soleil direct sans quoi ses feuilles bruniront. L'idéal est de la placer à proximité d'une fenêtre ou encore dans une salle de bain lumineuse. Ce spécimen peut très bien survivre à l'ombre, mais son feuillage sera moins éclatant.

Originaire d'Afrique du Sud, le chlorophytum appréciera l'environnement chaud et humide de la salle de bain. Autrement, il serait aussi possible de vaporiser de l'eau directement sur les feuilles pour combler son besoin d'humidité. Il est fortement recommandé de lui fournir un engrais du printemps à l'automne, et ce, à raison de deux fois par mois avec de l'engrais liquide pour plantes vertes. Cessez tout apport d'engrais durant la période hivernale.

Si vous découvrez des fleurs fanées ou encore des feuilles abîmées, mieux vaut les couper au fur et à mesure qu'elles apparaissent pour assurer la bonne santé de la plante araignée.

Les vertus et bienfaits de la plante araignée

Cette plante verte épure l'air de votre intérieur et en améliore sa qualité. Elle purifie l'air que vous respirez. Selon la NASA, elle est même l'une des plantes dépolluantes les plus efficaces au monde. Elle élimine, entre autres, le benzène, le toluène, le formaldéhyde et le xylène. Le chlorophytum, en latin, absorde par ailleurs la presque totalité du monoxyde de carbone en 24 heures.

Comment bouturer un chlorophytum?

Cette plante a la capacité de faire des bébés par elle-même lorsqu'elle se sent bien. À partir de ses plantules, il est très facile de multiplier la plante de plusieurs façons: le marcottage, la division de touffe et le bouturage.

Il suffit de mettre les plantules (bébés plantes) dans un bocal d'eau après les avoir trempées dans une poudre pour enracinement PRO-MIX. Il faudra que quelques jours pour voir apparaître les toutes premières racines dans l'eau. Ensuite, planter les plantules dans un pot rempli de terreau et qui possède des trous de drainage lorsque les racines atteignent environ 2 centimètres. Il ne restera qu'à arroser la plante à raison d'une fois par semaine avant de pouvoir partager les boutures autour de vous.

Sans danger pour les chats

Certains chats sont complètement fous de cette plante et vont même jusqu'à la dévorer. Contrairement à de nombreux spécimens, la plante araignée est non toxique pour les animaux de compagnie. Il est fortement suggéré de suspendre ces plantes dans des jardinières question d'éviter la tentation à vos félins.