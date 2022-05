Crème glacée santé au chocolat, caramel et coulis de chocolat

Une recette de Thao Nguyen.

À voir aussi : Tourte au chocolat et bananes caramélisées

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de refroidissement : 30 minutes avec une sorbetière ou 2 heures au congélateur

Rendement : 900ml (30oz)

INGRÉDIENTS

140gr (3⁄4 tasse) de patate douce ou de courge, cuite

400ml (1 conserve) de lait de coco léger

235gr (1 1⁄4 tasse) de chocolat noir

5ml (1⁄2 cuillère à thé) d’extrait naturel de vanille

2.5ml (1⁄4 cuillère à thé) de sel

30ml (2 cuillères à soupe) de cacao en poudre

Sirop d’érable, purée de datte ou autre sucrant (au goût)

PRÉPARATION

Cuire la patate douce au four à 400°F (180°C) pendant 20 minutes, ou au four à micro-ondes 4 minutes en retournant à mi-cuisson. Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au four à micro-ondes à coupon de 30 secondes en mélangeant entre chaque cycle jusqu’à ce qu’il soit fondu. Dans un mélangeur ou au robot culinaire, mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène et laisser refroidir ou refroidir au réfrigérateur pour accélérer le processus. À la sorbetière : programmer la sorbetière sur le cycle gelato et turbiner le temps indiqué sur le manuel d’utilisateur de la sorbetière. Transvaser dans un contenant et laisser figer une nuit ou se régaler immédiatement.

Sans sorbetière : transvaser le mélange dans un contenant et placer dans le congélateur. Après 30 minutes, mélanger en prenant soin de racler les rebords. Répéter autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que le mélange fige (texture de crème glacée molle). Laisser figer une nuit.

Note : si on utilise du chocolat noir mi-sucré, on peut omettre l’ajout d’un sucrant. Si on utilise du chocolat noir à taux de cacao élevé (70% et plus), on peut sucrer avec du sirop d’érable, de la purée de datte, du sucre, etc. Bref, ce qu’on a sous la main!

La patate douce est imperceptible dans cette recette et avec son apport indéniable en bêta-carotène (vitamine A), vitamine C et fibres, elle permet d’apporter de l’onctuosité et du « crémeux » à la crème glacée. On peut facilement la substituer avec n’importe quelle courge, mais la courge butternut ou courge musquée donnera les meilleurs résultats.

Sucrée naturellement, cette crème glacée est sans œufs, sans produits laitiers, mais surtout sans culpabilité.

CARAMEL

100gr (1⁄2 tasse) de sucre

30gr (2 cuillères à soupe) de margarine ou beurre

400ml (1 conserve) de lait de coco non allégé (la crème uniquement, c’est-à-dire la partie dure uniquement. Pour cela, mettre au réfrigérateur 1 nuit)

Une pincée de fleur de sel ou 1⁄2 c. thé de jus de citron si désiré

PRÉPARATION

Mettre le sucre et le beurre dans une casserole et faire chauffer à feu moyen. Remuer au besoin pour éviter les points chauds. Faire chauffer la crème de coco en parallèle, doucement. Une fois le caramel bien ambré, ajouter doucement la crème de coco et remuer au fouet. Laisser mijoter 5 minutes jusqu’à épaississement désiré. Ajouter la fleur de sel et jus de citron si désiré. Verser en pot et laisser refroidir.

Note : des ustensiles propres sont la clé du succès.

COULIS DE CHOCOLAT

25gr (3 cuillères à soupe) de cacao

45ml (3 cuillères à soupe) de sirop d’érable

15ml (1 cuillère à soupe) d’eau

Tout mélanger au fouet.