Du blanc, du rosé et du rouge pour vous!

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc du Sud de la France à petit prix qui est aussi salivant que réussi!

Picpoul de Pinet 2021

Ormarine - Les Pins de Camille - Jeanjean

Languedoc - France

Code : 266064

Prix : 14,90 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 250 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 8-9 degrés Celsius

À déguster avec : des entrées froides à base de poisson ou de fruits de mer.

Ce 100 % picpoul allie mordant, tonus, vivacité et énergie. On aime son profil salin et quelque peu iodé. Il fera d’ailleurs de très agréables harmonisations mets-vins avec des fruits de mer en coquillage. N’essayez pas de trouver autre chose qu’un blanc sec, net, franc et bien frais dans la bouteille. Profitez de ses jolies vertus en le buvant au courant des 6 à 12 mois.

2. Un rosé provençal d’une finesse et d’une fraîcheur exemplaire!

Coteaux Varois en Provence 2021

Château de l’Escarelle

Provence - France

Code : 14678373

Prix : 19,95 $

Disponibilités : + de 500 bouteilles en ligne et 155 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,4 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une soupe froide de tomate, un gros sandwich BLT ou même un club à la dinde ou au poulet.

Le paradis du Pastis, de la sieste et de la pétanque (la Provence!), nous propose une vaste sélection d’excellents rosés sur notre marché. Celui que je salue ici pour vous, en est d’ailleurs un très bon exemple. Il est fin, élégant, délicat, caressant et tout en dentelle. Ce sera bien difficile d’en déguster seulement un petit verre! Aucun problème à l’oublier de 18 à 24 mois dans sa réserve.

3. Un rouge toscan qui mettra de la couleur et de la saveur dans votre week-end!

Rosso di Montalcino 2019

Campo ai Sassi - Castelgiocondo - Frescobladi

Toscane - Italie

Code : 201855

Prix : 22,40 $

Disponibilités : 360 bouteilles et 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.3 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l’aérer au moins une vingtaine de minutes en carafe.

À déguster avec : des pâtes en sauce tomate, une assiette de veau parmigiana ou quelques pointes de pizza bien garnies.

Le cépage sangiovese est à la base de vins rouges italiens qui peuvent être servis tout au long de l’année. Les cuvées faites de cette variété de raisin sont souvent tout en finesse, de bonne acidité et elles passent très bien à table sur de nombreux plats, et ce autant estivaux qu’hivernaux. Ce Rosso di Montalcino qui est exclusivement fait de sangiovese est diablement savoureux. Vous pourrez en allonger quelques flacons en cave. Ceux-ci tiendront aisément la route 4 voire 5 ans à l’horizontal.